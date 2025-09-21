Enginyurt: bu kurultay baskılara karşı bir isyan kurultayıdır

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Enginyurt, kongreyi "her türlü baskı ve tuzağa karşı bir isyan" olarak nitelendirerek, kurultayın Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğini tescilleyeceğini belirtti.

Mansur Yavaş: Partinin bölünmesine yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız

Cemal Enginyurt, kurultayın Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunarak şunları kaydetti:

"22'nci Olağanüstü Kurultay'ımız, yurttaşlarımıza, Türkiye'ye hayırlı olsun. Tutsaklara umut olsun. Yoksulluğa, sefalete son verecek bir kurultay olsun. Bu Kurultay; her türlü baskılara, her türlü tuzaklara karşı Cumhuriyet Halk Partisi Kurultay Delegeleri başta olmak üzere bütün Cumhuriyet Halk Partililerin isyan Kurultay'ıdır. Burada bir dayanışma, birlik, beraberlik göstergesi bütün Türkiye'ye gösterilecek ve milletimizin umut olarak gördüğü Cumhuriyet Halk Partisi bu kurultayla birlikte daha da güçlenecektir. Özgür Özel liderliği bu kurultayla birlikte tescillenecek ve Türkiye'ye umut olmaya devam edecektir. Bu kurultay 'Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz' diyenlerin ortak iradesidir. Hayırlı olsun."