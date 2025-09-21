Mansur Yavaş: Partinin bölünmesine yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız

Yayınlanma:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Şu aşamada bizim üzerinde durduğumuz şey partinin birliği ve bütünlüğüdür. Yargı eliyle olsun, başka saiklerle olsun partinin bölünmesine yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız. Bugün olağanüstü bir kurultay yapılıyor. Güzel bir cevap olacak burada" dedi.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın duruşması öncesinde bugün bir kez daha olağanüstü kurultayını topladı. YSK'nın onay vermesiyle önünde hiçbir engel kalmayan kurultay için partililer ve delegeler Ankara Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde buluştu. CHP Lideri Özgür Özel'in tek aday olduğu kurultayda bin 911 delege ve 137 milletvekili sandığa gidecek.

"DARBEYE VE KAYYUMA HAYIR" SLOGANI

"Darbeye ve kayyuma hayır" sloganıyla düzenlenen 22'inci Olağanüstü Kurultay'da “yeni bir şaibe iddiasının gündeme gelmemesi için” İstanbul il delegeleri ve Parti Meclisi (PM) üyeleri ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri oy kullanmayacak.

YAVAŞ: PARTİNİN BÖLÜNMESİNE YOL AÇACAK MÜDAHALELERİN HEPSİNE KARŞIYIZ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin olarak, "Şu aşamada bizim üzerinde durduğumuz şey partinin birliği ve bütünlüğüdür. Yargı eliyle olsun, başka saiklerle olsun partinin bölünmesine yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız. Bugün olağanüstü bir kurultay yapılıyor. Güzel bir cevap olacak burada" dedi.

Yavaş sözlerinin devamında partinin ister yargı eli ile ister başka saiklerle olsun bölünmesine karşı olduklarını, bu kurultayın da güzel bir cevap olduğunu ifade etti:

  • Şu aşamada bizim üzerinde durduğumuz şey partinin birliği ve bütünlüğüdür. Yargı eliyle olsun, başka saiklerle olsun partinin bölünmesine yol açacak müdahalelerin hepsine karşıyız. Bugün olağanüstü bir kurultay yapılıyor. Güzel bir cevap olacak burada

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

