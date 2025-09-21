Son dakika | Özgür Özel Filistin mitingini duyurdu

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde bir Filistin mitingi düzenleyeceklerini açıkladı. Özel, tüm siyasi partilere ve vatandaşlara Çarşamba akşamı Eyüpsultan'daki Filistin Büyükelçiliği önünde toplanma çağrısı yaptı.

Konuşmasında, Erdoğan-Trump görüşmesinin gündemini eleştiren Özgür Özel, bu buluşmanın lobi şirketleri ve Boeing firmasına verilen uçak siparişi vaatleri üzerinden şekillendiğini iddia etti. Özel, görüşme öncesinde Bloomberg tarafından yapılan "gelecek hafta Boeing 250'nin üzerinde sipariş alabilir" haberine dikkat çekerek, "Yani görüşmenin kesinleşmesi Boeing'in siparişlerinin kesinleşmesi anlamına geliyor" dedi.

Bu gündeme tepki olarak bir dayanışma eylemi düzenleyeceklerini belirten Özel, mitingin detaylarını şu sözlerle duyurdu:

"Bu gündemle, perşembe günü Amerika'da yapılacak görüşmeden önce, çarşamba günü akşam yapacağımız 56. mitingimizde parti bayrakları yerine, hep taşıdığımız Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarımızı alarak tüm partimizi, tüm partilileri, Filistin'le dayanışan herkesi, tüm siyasi partileri Eyüpsultan'da, Filistin Büyükelçiliği'nin önünde dayanışmaya davet ediyoruz."

Özel, "Trump'ın yanına gidilecekse, karşısına geçilecekse, karşısına dikilinecek, Filistin meselesi konusunda ağız dolusu, açık açık konuşulacak, Filistin'in bu ülkenin milli meselesi olduğu ve kırmızı çizgisi olduğu Trump'a haykırılacak" ifadelerini kullandı.