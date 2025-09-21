Son dakika | Özgür Özel Filistin mitingini duyurdu

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel "56. mitingimizde parti bayrakları yerine hep taşıdığımız Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarımızı alarak tüm partilileri Filistin ile dayanaşan herkesi tüm siyasi partileri Eyüpsultan'da Filistin Büyükelçiliği'nin önünde dayanışmaya davet ediyoruz." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde Donald Trump ile yapacağı görüşme öncesinde bir Filistin mitingi düzenleyeceklerini açıkladı. Özel, tüm siyasi partilere ve vatandaşlara Çarşamba akşamı Eyüpsultan'daki Filistin Büyükelçiliği önünde toplanma çağrısı yaptı.

Konuşmasında, Erdoğan-Trump görüşmesinin gündemini eleştiren Özgür Özel, bu buluşmanın lobi şirketleri ve Boeing firmasına verilen uçak siparişi vaatleri üzerinden şekillendiğini iddia etti. Özel, görüşme öncesinde Bloomberg tarafından yapılan "gelecek hafta Boeing 250'nin üzerinde sipariş alabilir" haberine dikkat çekerek, "Yani görüşmenin kesinleşmesi Boeing'in siparişlerinin kesinleşmesi anlamına geliyor" dedi.

Bu gündeme tepki olarak bir dayanışma eylemi düzenleyeceklerini belirten Özel, mitingin detaylarını şu sözlerle duyurdu:

"Bu gündemle, perşembe günü Amerika'da yapılacak görüşmeden önce, çarşamba günü akşam yapacağımız 56. mitingimizde parti bayrakları yerine, hep taşıdığımız Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarımızı alarak tüm partimizi, tüm partilileri, Filistin'le dayanışan herkesi, tüm siyasi partileri Eyüpsultan'da, Filistin Büyükelçiliği'nin önünde dayanışmaya davet ediyoruz."

Özel, "Trump'ın yanına gidilecekse, karşısına geçilecekse, karşısına dikilinecek, Filistin meselesi konusunda ağız dolusu, açık açık konuşulacak, Filistin'in bu ülkenin milli meselesi olduğu ve kırmızı çizgisi olduğu Trump'a haykırılacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Türkiye
CHP'li Karatepe'den kurultay açıklaması: İktidara koşar adım yürüyoruz
CHP'li Karatepe'den kurultay açıklaması: İktidara koşar adım yürüyoruz
Gören cep telefonuna sarıldı: Karadeniz'de kıyıya yakın bölgede hortum!
Gören cep telefonuna sarıldı: Karadeniz'de kıyıya yakın bölgede hortum!