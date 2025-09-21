CHP iktidarında Silivri'ye ne yapılacağını açıkladı

CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol, CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erkol, kurultayın yalnızca parti içi bir süreç değil, aynı zamanda “hukuk yoluyla yapılan saldırılara karşı bir direniş” olduğunu söyledi.

Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde düzenlenen kurultayda konuşan Erkol, “Türkiye olağan dışı bir dönemden geçiyor. Biz de bu olağan dışı döneme karşı bir direniş gösteriyoruz. Bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi’ne hukuk yoluyla yapılan saldırılara karşı delegenin bir direnişi. Delege bugün diyor ki ‘Ben irademin sahibiyim, irademi özgürce kullandım’ ve inanıyorum ki sandıklar açıldığında Sayın Özgür Özel bir kez daha delegelerin tamamına yakınının desteğini alacak” ifadelerini kullandı.

Delegelerin mesajının net olduğunu vurgulayan Erkol, “‘Yeter artık bizimle uğraşmayın, irademizi sakatlamaya çalışmayın’ diyecek bugün delege” dedi.

"SİLİVRİ UTANÇ MÜZESİ OLACAK"

Açıklamasında Silivri Cezaevi’ne de değinen Erkol, buranın dönemin bir simgesi haline geldiğini belirterek, “Cezaevinin adı bir zindan oldu. Sayın Mansur Yavaş’ın güzel bir önerisi olmuştu, burayı ibret müzesi yapalım diye. Zannediyorum Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bir müze olacak. Bir daha hiç kimse Silivri’leri yaşamasın diye bir utanç müzesi olacak” diye konuştu.

