"CHP'nin genel başkanını sadece delegeler değiştirir"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, Ankara'daki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen partinin 22. Olağanüstü Kurultayı'nın, parti yönetimine yönelik müdahale isteklerine karşı delegelerin "iradeye el koyması" ile toplandığını belirtti. Karasu, bu kurultayın, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde kimsenin oyun oynamaması gerektiğinin bir göstergesi olduğunu ve Genel Başkan Özgür Özel'in liderliğini yeniden teyit edeceğini söyledi.

Ulaş Karasu, partinin en üst organının kurultay delegeleri olduğunu ve 31 Mart yerel seçimlerindeki başarının temelinde de delegelerin değişim iradesinin yattığını ifade ederek şunları kaydetti:

"Genel Merkeze müdahale etme isteklerine karşı Kurultay delegelerimiz iradeye el koydular ve Olağanüstü Kurultay için imza verdiler. Kurultay delegelerimizden gelen irade doğrultusunda şu anda Cumhuriyet Halk Partisi’nin en üst organı bugün burada yeniden genel başkanımız Özgür Özel’i, parti yönetimini belirleyecek. İradenin kendisinde olduğunu, tartıştırılmak istenen kurultaydaki iradeyle bugünkü iradesinin aynı şekilde devam ettiğini, Cumhuriyet Halk Partisi üzerinde kimsenin oyun oynamaya kalkmaması gerektiğini, Cumhuriyet Halk Partisi’nin 102 yıllık tarihi boyunca bu tarz mücadelelere karşı hep ayakta kaldığını, hiçbir zaman bileğinin bükülmediğini, Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel başkanını sadece ve sadece kendisinin değiştirebileceğini ve bu iradeyi de 38. Olağan Kurultay’da gösterdiğini bugün yeniden bu salonda kurultay delegelerimizin ifade edeceğini görüyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi kurultay delegelerimizin değişim talebinden sonra 31 Mart seçimlerinde birinci parti oldu. Yüzde 38 oranına ulaştı. Şu anda tüm anketlerde yine birinciliğini koruyor. Yapılacak ilk genel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının sonunu getirecek ve Cumhuriyet Halk Partili bir ismi Çankaya Köşkü’ne götürecek olan irade de yine Kurultay delegelerimizin, değişim kurultayı ile koymuş olduğu iradededir. Burada da yine aynı şekilde birlik içinde, beraberlik içinde kucaklaşarak yine hep beraber Anadolu’nun dört bir tarafına giderek kongrelerimizi tamamlayacağız. Biliyorsunuz ilçe kongrelerimiz devam ediyor. Olağan kongrelerimiz devam ediyor. İl kongrelerimizi yapacağız. Kasım ayında büyük ihtimalle yeniden olağan kurultayımızı toplayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü devam ettireceğiz."