Gökan Zeybek: CHP, Türkiye'nin birinci partisidir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeybek, " Buradan partimiz birlik içinde, güçlenerek çıkacaktır. İktidara bir kez daha şu mesajı verecektir: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişatını değiştiremezsiniz" dedi.

Zeybek, şöyle devam etti:

"Yargı yoluyla belediye başkanlarımıza yapılan operasyonlardan sonra yargı eliyle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine, onun genel merkezine, il örgütlerine karşı yapılan bir saldırı var. Hala İstanbul'da kayyum görevini yapmaya çalışıyor. Biz orada il kongremizi gerçekleştireceğiz. Bugün burada olağanüstü kurultayımız, delegelerimizin imzasıyla toplanıyor. İstanbul delegeleri hariç. Buradan partimiz birlik içinde, güçlenerek çıkacaktır. İktidara bir kez daha şu mesajı verecektir: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişatını değiştiremezsiniz."