Gökan Zeybek: CHP, Türkiye'nin birinci partisidir

Gökan Zeybek: CHP, Türkiye'nin birinci partisidir
Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP'nin 22'nci Olağanüstü Kurultayı'na ilişkin, "Buradan partimiz birlik içinde, güçlenerek çıkacaktır. İktidara bir kez daha şu mesajı verecektir: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişatını değiştiremezsiniz" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılan CHP’nin 22’nci Olağanüstü Kurultayı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Zeybek, "Buradan partimiz birlik içinde, güçlenerek çıkacaktır. İktidara bir kez daha şu mesajı verecektir: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişatını değiştiremezsiniz" dedi.

Enginyurt: bu kurultay baskılara karşı bir isyan kurultayıdırEnginyurt: bu kurultay baskılara karşı bir isyan kurultayıdır

Zeybek, şöyle devam etti:

"Yargı yoluyla belediye başkanlarımıza yapılan operasyonlardan sonra yargı eliyle de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine, onun genel merkezine, il örgütlerine karşı yapılan bir saldırı var. Hala İstanbul'da kayyum görevini yapmaya çalışıyor. Biz orada il kongremizi gerçekleştireceğiz. Bugün burada olağanüstü kurultayımız, delegelerimizin imzasıyla toplanıyor. İstanbul delegeleri hariç. Buradan partimiz birlik içinde, güçlenerek çıkacaktır. İktidara bir kez daha şu mesajı verecektir: Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin birinci partisidir. Mahkeme kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin gidişatını değiştiremezsiniz."

Kaynak:ANKA

Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi: İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
Dev AVM'nin ruhsatı iptal edildi
İşletmelere 'faaliyetleri sonlandırın' talimatı gitti
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı: Yatırımcıları köşeyi döndü
Yatırımcıları köşeyi döndü
8 ayda öyle değer kazandı ki altını geride bıraktı
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu: THY de listede
THY de listede
Dünyanın en iyi havayolu şirketleri belli oldu
Bu Beşiktaş tarihe geçer: Sergen Yalçın'ın Göztepe skandalı
Türkiye
CHP'li Karatepe'den kurultay açıklaması: İktidara koşar adım yürüyoruz
CHP'li Karatepe'den kurultay açıklaması: İktidara koşar adım yürüyoruz
Gören cep telefonuna sarıldı: Karadeniz'de kıyıya yakın bölgede hortum!
Gören cep telefonuna sarıldı: Karadeniz'de kıyıya yakın bölgede hortum!
Son dakika | Özgür Özel Filistin mitingini duyurdu
Son dakika | Özgür Özel Filistin mitingini duyurdu