Çanakkale mayıs ortasında beyaza büründü

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarısının ardından sabah saatlerinde kent genelinde sağanak başladı.

Ayvacık ilçesi genelinde şiddetli yağış etkili olurken, ilçenin turizm merkezi Assos'a sağanak ve dolu yağdı. Dolu yağışı sonrası yollar beyaza büründü.

BOLU'DA DA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR

Bolu'da etkili olan sağanak günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan sağanak aralıklarla devam ediyor. Etkili olan sağanak nedeniyle Paşaköy Altgeçidinde su birikintisi oluştu.

Oluşan su birikintisi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Olay yerine gelen trafik ekipleri su birikintisinin olduğu yönü ulaşıma kapattı.

Kara yolları ekipleri yoldaki su birikintisini tahliye etmek için çalışma yaptı. Suyun tahliye edilmesinin ardından ulaşım normale döndü. (DHA-AA)

