Bursa'da kontrolden çıkan araç anne ve çocuğunu altına aldı: O anlar kamerada

Bursa'da kontrolden çıkan araç anne ve çocuğunu altına aldı: O anlar kamerada

Bursa'da hafif ticari araç, yol kenarında bekleyen Vildan D. ile oğlu Efe D.'ye çarpıp altına alarak sürükledi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, anne-oğul hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde meydana geldi. 2'nci Kanal Caddesi üzerinde seyir halinde olan Fatma K. yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak kaldırımın önünde, yol kenarında bekleyen Vildan D. ile oğlu Efe D.'ye çarpıp, altına alarak sürükledi.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı anne ile oğlu, vatandaşların da yardımıyla aracın altından çıkarılarak ambulanslarla kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Anne ile oğlunun durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

