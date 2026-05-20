Burdur'da öğrenci servisi kazaya karıştı: 2'si çocuk 6 yaralı!

Burdur merkezde otomobil, öğrenci servis minibüsü ve park halindeki elektrikli motosikletin karıştığı zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında merkez 1'inci Oto Tamirciler Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 58 yaşındaki Ali A. idaresindeki 15 AY 489 plakalı otomobil ile 47 yaşındaki İbrahim A. , yönetimindeki 15 AAZ 731 plakalı öğrenci servis minibüsü çarpıştı.

ÇARPIŞMANIN ŞİDDETİYLE SAVRULDU

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkarak savrulan öğrenci servis minibüsü, o sırada yol kenarında park halinde olan ve üzerinde 47 yaşındaki Filiz Ç.'nin bulunduğu 15 ADH 578 plakalı elektrikli motosiklete çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada, araç sürücüleri Ali A., İbrahim A. ve Filiz Ç. ile servis minibüsünde yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki K.A.A., 5 yaşındaki K.D. ve 35 yaşındaki Şevkiye A. yaralandı.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri süren yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. (DHA)