Bursa’da çatı katında yangın: Alt komşusu tarafından kurtarıldı!

Yayınlanma:
Bursa Osmangazi’de çıkan çatı katı yangınında bir kişi alt komşusu tarafından kurtarıldı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Hacıilyas Mahallesi’nde saat 18.30 sıralarında 5 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı.

Evde bulunan A.D. (30), alevlerin yükselmesi üzerine alt kattaki komşusu tarafından kurtarıldı. Yangın, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

yanan-daireden-alt-komsusu-kurtardi-yan-928756-275857.jpg

Alevler dron ile görüntülenirken, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı. Binada maddi hasar oluştuğu öğrenildi, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

