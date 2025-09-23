Aile hekimleri: Bakanlık vaat ettiklerinin gerçekleşmediği gibi hak kayıpları arttı

İstanbul Tabip Odası’nda bugün “Aile hekimliği çalışanlarının hak kayıplarını sürdüren ve yargı kararlarını tanımayan Sağlık Bakanlığı’na, artık yeter. Siz yönetemiyorsunuz, biz tükeniyoruz” konulu basın toplantısı düzenlendi. Hazırlanan ortak açıklamayı Birlik Dayanışma Sendikası’ndan Olcay Bengi Bozkurt okudu.

İzmir’de çileden çıkaran olay! Randevusuz muayene olmak istedi: Diş hekimini kafa atarak yaraladı

Sağlık Bakanlığı ve personel karşı karşıya geldi

Sağlıkta şiddet sürüyor! Mardin'de aile hekimi darbedildi

Aile hekimliği çalışanlarının hak kayıpları için eylem yapmaktan bıktığını ve yorulduğunu vurgulayan Bozkurt, şunları söyledi:

“Sağlık Bakanlığı'na soruyoruz. Daha ne yapmamızı istiyorsunuz? Sağlık çalışanlarının haklarında kısıtlamalar getiren ve halkın birinci basamak sağlık hizmetlerini paralı hâle getiren, engeller koyan aile hekimliği ödeme yönetmeliği ya da hem sağlık çalışanlarına hem de halka eziyet getirdiği için eziyet yönetmeliği olarak adlandırdığımız yönetmelik yaklaşık 1 yıldır yürürlükte. Son 1 yıl içinde birçok defa değiştirilen yamalı bohçaya dönmüş eziyet yönetmeliğiyle mücadele ediyoruz ama asıl mücadele ettiğimiz, Türkiye’nin deneyimli ve iyi yetişmiş insan kaynağını heba eden, yıllardır bu alanda çalışan sağlık emek meslek örgütlerini yok sayan, yurttaşların anayasal sağlık hakkını iki dakikalık görüşmeye indiren, sağlığın ticaretini destekleyen zihniyet. Mahkemelerin etik ve hukuk dersi niteliğindeki kararlarını yok sayan, haksız ve hukuksuz yöntemleri bir zihniyete dönüştüren yönetime karşı mücadele etmekten yorulduk.”

“MEVCUT AİLE HEKİMLERİ TEK TEK GÖREVLERİNDEN AYRILIYOR”

Sağlık Bakanlığı’nın bu yönetmelik hakkındaki vaatlerini anlatan Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm kamuoyuna soruyoruz. Çevrenizde yeni ASM görüyor musunuz? Göremezsiniz çünkü hâlâ halkımız oturma ruhsatı olmayan eski, güvensiz ve uygunsuz ASM binalarında hizmet alıyor. Peki aile hekiminiz size daha çok vakit ayırabiliyor mu? Maalesef, mevcut olanlar da tek tek görevlerinden ayrılıyorlar. Hastalandığınızda daha erken ve daha nitelikli tedaviye ulaşabiliyor musunuz? Randevu bulabiliyor musunuz? Yoksa randevunun randevusunu almak için aile hekimine mi yönden yönlendiriliyorsunuz? Artık sağlık sorunlarınız için cepten daha çok para harcadığınızın farkında mısınız? Sağlık Bakanlığı’nın geçen yıl vaat ettiklerinin hiçbirini gerçekleşmediği gibi sağlık çalışanlarının hak kayıpları arttı. Halkın yeterli ve nitelikli sağlık hizmetleri geriledi. Peki ne yaptılar? Halkın birinci basamak aldığı bazı raporları paralı hâle getirdiler. Birinci basamak sağlık hizmetlerinde yeri olmayan, bilimsel dayanaktan yoksun, paralı poliklinikler açtılar. Halkı kanser taraması için ASM’ye gönderip, ASM’lere yeterli kanser tarama materyali göndermeyip hekimin kanserden şüphelenip hastaneye gönderdiği hastaya tanı için 6 ay sonraya gün veriyorlar.

MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edilecek

Aile Hekimliği Derneğinden randevu sistemine tepki: Aile hekimleri ne sekreter ne de çağrı merkezidir

“MİLYONLARCA KİŞİ SAYENİZDE BİR GECEDE AİLE HEKİMSİZ KALDI”

Yıllardır aile hekiminden hizmet alan insanların bir gecede kaydını silip mağdur ettiniz. Milyonlarca kişi sayenizde bir gecede aile hekimsiz kaldı. Aile hekimliği çalışanlarının nüfusları plansız, programsız, bir gecede azaltılıp ücretleri düşürüldü. Şimdi bir de randevu krizini gizlemek için randevunuzu aile hekiminiz alacak diye bir şey çıkartmışsınız. Bu memleketin bir randevu sorunu yok. Sistem sorunu var. Yılda 12 defa doktor muayenesi olan ülkenin sağlık sorunu daha fazla randevu ve daha fazla doktor görmek değildir. Sorunumuz, bu sayıyı daha da arttırmak isteyen Sağlık Bakanlığı politikalarıdır. Sağlık Bakanlığı, Danıştay’ın iptal kararlarını tanımayarak yeniden yönetmelik değişikliği yaparak hak kayıplarını kaldırmayı bırakın, işveren olduğu ASM’de güvencesiz çalışan sekreter ve hizmetlilerin kıdem ve tazminatlarını da diğer güvencesiz sağlık çalışanı aile hekimlerinin ödemesini içeren yeni hak kayıplarına ve yeni hukuk ihlallerine gitti. 3 ay önce aile hekimliği çalışanlarından yapılan haksız kesintilerin geri ödemesini bile henüz yapamayan Sağlık Bakanlığı’nın sağlık sistemini yönetememe krizi giderek büyüyor. Aile hekimliği çalışanlarına dayatılan, hak hukuk gözetmeyen, yasal dayanaktan yoksun mevzuatın iptal edilmesini istiyoruz. Koruyucu sağlık hizmetlerinin önemsendiği, kamu imkanlarıyla ayrımsız tüm halkın ücretsiz faydalanabildiği birinci basamak sağlık hizmeti mümkündür diyoruz.”