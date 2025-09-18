İzmir’de çileden çıkaran olay! Randevusuz muayene olmak istedi: Diş hekimini kafa atarak yaraladı

Yayınlanma:
İzmir’in Konak ilçesinde, diş hekimi Ahmet Mücahit Yalın (33), randevusuz muayene olmak isteyen Muhammed Enes Tülcü (26) tarafından darbedildi. Tülcü, Yalın’a kafa attı. Aynı gün içinde yakalanan saldırgan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İzmir'in Konak ilçesinde bulunan bir ağız sağlığı merkezinde meydana gelen olayda, diş hekimi Ahmet Mücahit Yalın ile randevusuz muayene olmaya çalışan Muhammed Enes Tülcü arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Tülcü, diş hekimliği Yalın’a kafa attı. Yaralanan Yalın saldırgandan şikayetçi oldu.

SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ!

Konak Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri Muhammed Enes Tülcü'yü aynı gün gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Tülcü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

“TOPLUMUN SAĞLIK HAKKINA YAPILAN BİR SALDIRIDIR”

Sağlık Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı ve Memur Sen İzmir İl Başkanı Gençer Yılmaz, olaya ilişkin yaptığı açıklamada "Sağlık çalışanları, toplumun en zor anlarında yanında olan, gece-gündüz demeden görev yapan ve her koşulda insan hayatını önceleyen emek neferleridir. Onlara yönelen her saldırı, yalnızca kişiye değil, insanlığın ortak değerlerine, toplumun sağlık hakkına ve vicdana yapılmış bir saldırıdır. Bizler bu çirkin saldırıyı en sert şekilde kınıyor, değerli hekimimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın takipçisi olacağız" ifadelerine yer verdi.

