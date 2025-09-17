Sağlıkta şiddet sürüyor! Mardin'de aile hekimi darbedildi

Yayınlanma:
Mardin’in Artuklu ilçesinde bir aile hekimi, sıra almadan muayene olmak isteyen hasta yakını tarafından darbedildi. Doktor hastaneye kaldırılırken saldırgan gözaltına alındı.

Mardin’in Artuklu ilçesinde bulunan Artukbey Aile Sağlığı Merkezi’nde sabah saatlerinde yaşanan olay, sağlıkta şiddet sorununu bir kez daha gündeme getirdi.

İddiaya göre, bir hasta yakını muayene için sıra numarası almadan aile hekimi Dr. Baran Şeşen’in odasına girmek istedi. Dr. Şeşen’in sıra alması gerektiğini belirtmesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı. Hasta yakını, küfürler savurduktan sonra merkezden ayrıldı.

Bir süre sonra tekrar gelen kişi, aile hekimi Dr. Şeşen’e saldırarak darbetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan doktor, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Doktor Baran Şeşen’in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

