Sağlıkta şiddete 'adli kontrol' kalkanı: Doktorun feryadı yine duyulmadı

Diyarbakır'da, bir doktorun dinlenmek için girdiği kendi odası, teşhisine sinirlenen hasta yakınları tarafından adeta bir savaş alanına çevrildi. Hakaretler ve tehditler eşliğinde havada uçuşan bardaklar, metal termoslar, kupalar, tost makinesi ve sandalyelerle darbedilen Asistan Doktor Haçım Hizol, adalet arayışında bir kez daha hayal kırıklığına uğradı.

Olaylar zinciri, 11 Eylül akşamı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acil servisinde, 19 yaşındaki bir hasta için başladı. Doktor Haçım Hizol, hastada 'konversiyon bozukluğu' olabileceği şüphesiyle, emin olmak için bir psikiyatri polikliniği kontrolü önerdi.

doktoru-darbeden-2-hasta-yakini-adli-kon-912327-271084.jpg

Bu tıbbi tavsiyeye sinirlenen hastanın babası ve ağabeyi, Doktor Hizol'u asistan dinlenme odasına kadar takip etti. Kapıyı açarak içeri giren şüpheliler, burada doktora hakaretler ve tehditler savurduktan sonra, odada ne varsa üzerine fırlatmaya başladı. Metal bir termos, kupa, bardak, tost makinesi ve hatta bir sandalye, öfkeli hasta yakınlarının elinde silaha dönüştü. Saldırının ardından darp raporu alarak şikayetçi olan Hizol'un müracaatı üzerine baba ve oğul gözaltına alındı.

doktoru-darbeden-2-hasta-yakini-adli-kon-912323-271084.jpg

doktoru-darbeden-2-hasta-yakini-adli-kon-912324-271084.jpg

Ancak adli süreç, sağlık camiasında sıkça dile getirilen "cezasızlık" algısını bir kez daha pekiştirdi. Gözaltı işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki şüpheli, tutuklama talebine rağmen adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

doktoru-darbeden-2-hasta-yakini-adli-kon-912326-271084.jpg

Aynı zamanda HEKİMSEN Diyarbakır İl Temsilcisi olan Dr. Haçım Hizol, karara isyan etti. Yaşadığı dehşeti, "Üzerime silah niteliğinde, isabet ettiğinde ciddi sonuçlar doğurabilecek metal termos, kupa, bardak ve benzeri eşyalar fırlatıldı" sözleriyle anlatan Hizol, tahliye kararını "şiddeti özendirmek" olarak nitelendirdi.

doktoru-darbeden-2-hasta-yakini-adli-kon-912328-271084.jpg

Hizol, mesleğinin ve meslektaşlarının korunması gerektiğinin altını çizerek son sözünü söyledi:
"Hekim olduğumuz için kimse bizi darbetmeyi aklının ucundan bile geçirememeli. Yetiştirme bedeli ağır olan hekimliğe yapılan kasıtların da bedeli ağır olmalı."

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

