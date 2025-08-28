MHRS'de yeni dönem başlıyor! Üniversite hastaneleri de dahil edilecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu Uşak'ta Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Uşak Sağlık Yöneticileri Toplantısı"nın ardından açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kendi randevu sistemi bulunan üniversite hastanelerinin Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) entegre olacağını açıkladı.

Böylece üniversite hastanelerinde muayene olmak isteyen vatandaşlar, tıpkı devlet hastanelerinde olduğu gibi Sağlık Bakanlığı'nın sistemi olan MHRS ile randevu alabilecek. Vatandaşlar, MHRS sistemine internet ve telefondan ulaşabiliyor.

Memişoğlu, sistemin ilk olarak Yozgat Bozok Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitelerinde deneneceğini açıkladı.

Memişoğlu şunları ifade etti:

"Bunun yanında biliyorsunuz merkezi randevu sistemi sistemimiz var. Bunu örnek kapsamında üniversitelerde de kullanmaya başlayacağız. Böylece üniversite hastanelerinin bir kısmından MHRS üzerinden randevu alınabilecek, aile hekimliği vasıtasıyla. Bunu örnek olarak pilot olarak Yozgat Bozok Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitelerinde inşallah 1 Eylül'den itibaren başlıyoruz. Böylece üniversite hastanelerimize, bizim hastanemiz. Biz bakanlık olarak tüm sağlık hizmeti sunulan bütün alanlarda daha iyi olması için çaba harcayan bir bakanlığız. Yani bizim için üniversite hastanesi, kamu hastanesi, özel hastane değil. Milletimize hizmet eden hastane olarak görüyoruz"