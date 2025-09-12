Sağlık Bakanlığı ve personel karşı karşıya geldi

1 Ağustos 2025 itibarıyla aile hekimliği sisteminde zorunlu hale getirilmesi planlanan AŞILA uygulaması, sağlık çalışanları ile Sağlık Bakanlığı'nı karşı karşıya getirdi. Bakanlık, aşı takibini kolaylaştırmayı hedeflerken, sendikalar bu uygulamanın çalışanların temel haklarını gasp ettiğini savunuyor.

“MÜLKİYET HAKKINA DOĞRUDAN MÜDAHALE”

Genel Sağlık-İş Sendikası, yaptığı sert açıklamada bu uygulamanın Anayasa'ya aykırı olduğunu belirtti. Sendikaya göre, devletin bir kamu hizmeti için vatandaşın kişisel mülkü olan cep telefonunu kullanmaya zorlaması, mülkiyet hakkına doğrudan bir müdahaledir. Anayasa'ya göre temel hak ve özgürlüklerin ancak kanunla ve ölçülülük ilkesine uygun olarak sınırlanabileceğini hatırlatan sendika, Bakanlığın bu dayatmasının hakkın özüne dokunduğunu ve yasal bir dayanaktan yoksun olduğunu vurguladı. Ayrıca, uygulamanın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) açısından ciddi veri güvenliği riskleri taşıdığı da belirtildi.

Üstelik sistem, sağlık çalışanlarını çözümü olmayan bir denklemle baş başa bırakıyor. Sendika, aşıyı reddeden bir hasta veya velinin, çoğu zaman ret imzasını vermekten de kaçındığını, ancak sistemin bu durumda doğrudan sağlık çalışanına performans kesintisi cezası uyguladığını vurguladı. Uygulamada hastanın sorumluluk alacağı bir "dijital ret" seçeneğinin olmaması ise sorunu daha da derinleştiriyor.

"KAMUSAL SORUMLULUK BİREYSEL CİHAZLARA YÜKLENEMEZ"

Sendikanın isyanının temelinde ise Bakanlığın dijitalleşme sorumluluğunu personelin sırtına yüklemesi yatıyor. Açıklamada, "Bakanlık, dijital sistem kurmak istemekte; fakat bunun için gerekli altyapı ve donanımı sağlamamaktadır. Kamusal bir sorumluluk bireysel cihazlara yüklenemez!" denilerek, gerekli tablet veya telefonların bakanlık tarafından temin edilmesi gerektiği vurgulandı.

"SAĞLIK EMEKÇİLERİ HİÇBİR KOŞULDA BU TÜR DAYATMALARA BOYUN EĞMEYECEKTİR"

Genel Sağlık-İş, kişisel alanı ihlal eden ve çalışanların haklarını zedeleyen bu dayatmadan derhal vazgeçilmesi çağrısında bulundu. Kararın geri çekilmemesi halinde konuyu yargıya taşıyacaklarını belirten sendika, "Sağlık emekçileri hiçbir koşulda bu tür dayatmalara boyun eğmeyecektir" dedi.