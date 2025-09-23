Diyarbakır'da kamyonet faciası: 2 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde meydana gelen kazada, manevra yapan kamyonetin altında kalması sonucu 2 yaşındaki Meryem Şen yaşamını yitirdi.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Topraklı Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, seyyar satıcılık yapan ve sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen kamyonet, mahalle içinde manevra yaptığı sırada yolda bulunan küçük Meryem’e çarptı.

Çarpmanın etkisiyle aracın altında kalan Meryem bebek ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan küçük çocuk, Bismil Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Meryem Şen’in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Topraklı Mahallesi mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kazaya karışan kamyonet sürücüsü gözaltına alındı. İfadesi alınan sürücü, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

