Adıyaman'da 150 işçi 5 aydır maaş alamıyor: İl Müdürlüğü önünde protesto

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı deprem konutları köy evleri projesinde görev alan işçiler, aylardır süren maaş sorunlarını dile getirmek için bir araya geldi. Daha önce Adıyaman Valiliği önünde toplanarak Vali Osman Varol ile görüşen işçiler, görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine bu kez İl Müdürlüğü binası önünde açıklama yaptı.

Yaklaşık 150 işçinin katıldığı açıklamada, “Depremin korkunç yüzünü gören bizler, ne yazık ki bugün yeni bir depremle yıkıldık. Beş aydır tek bir kuruş para alamıyoruz” denildi.

İşçiler adına konuşan Emre Çiftehan, firmaların kendilerini kölelik koşullarına mahkûm ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bizler 6 Şubat depreminin yaralarını sarmak isteyen inşaat emekçileriyiz. Kimimiz Malatyalı, kimimiz Elazığlı, kimimiz Adıyamanlıyız. Depremin korkunç yüzünü gören bizler, ne yazık ki bugün yeni bir depremle yıkıldık. Beş aydır tek bir kuruş para alamıyoruz.”

"FİRMA AKLIMIZLA ALAY EDİYOR"

Çiftehan, işçilerin zor şartlar altında çalışmaya devam ettiğini vurgulayarak, “İçinde böceklerin cirit attığı mutfaklarda pişirilen yemekleri yiyoruz. İnsan onuruna yakışmayan yerlerde yatıyoruz. Firma ise bize ‘Para almadığınız yerde niye çalışıyorsunuz, işi bırakıp gitseydiniz’ diyerek aklımızla alay ediyor” dedi.

İşçiler, tek taleplerinin emeklerinin karşılığını almak olduğunu belirterek, “Bizler ne dilenmeye ne de duygu sömürüsü yapmaya geldik. Bizler sadece alnımızın terini, çocuklarımızın rızkını istiyoruz” sözleriyle taleplerini yineledi.

