Samsun'da iş cinayeti! Asansör boşluğuna düşen işçi yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
Samsun'da bir inşaatta sıva yaptığı sırada altındaki kalasın kırılması sonucu asansör boşluğuna düşen 38 yaşındaki işçi Muhammet Yavuz yaşamını yitirdi.

Samsun'un İlkadım ilçesindeki bir inşaatta sıva yaptığı sırada altındaki kalasın kırılması sonucu asansör boşluğuna düşen 38 yaşındaki Muhammet Yavuz hayatını kaybetti.

Olay, saat 09.30 sıralarında İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polatlı Bulvarı’ndaki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın 5’inci katında sıva yapan Muhammet Yavuz, iddiaya göre, altındaki kalasın kırılması sonucu asansör boşluğuna düştü.

Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yavuz’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Muhammet Yavuz’un cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adlî Tıp Grup Başkanlığı’na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İşçinin fazla mesai ücreti hakları nelerdir?İşçinin fazla mesai ücreti hakları nelerdir?

Cevizlibağ kız öğrenci yurdu skandalında yeni gelişme: Şüphelilerden 2'si serbest bırakıldıCevizlibağ kız öğrenci yurdu skandalında yeni gelişme: Şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

İstanbul'un 24 ilçesi dikkat: 8 saatlik elektrik kesintileri geliyor
Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Türkiye
Erdoğan'ın Mabel Matiz'i aradığı görüntüler yeniden gündem oldu
Erdoğan'ın Mabel Matiz'i aradığı görüntüler yeniden gündem oldu
Ankara'da zincirleme kaza: Yaralılar var!
Ankara'da zincirleme kaza: Yaralılar var!
Köy kahvehanesine sürpriz ziyaret
Köy kahvehanesine sürpriz ziyaret