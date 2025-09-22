Cevizlibağ kız öğrenci yurdu skandalında yeni gelişme: Şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı

Cevizlibağ'da bulunan Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı kız öğrenciler, yaz tatili sonrası yurtlarına döndüklerinde şok edici manzarayla karşılaşmıştı.

Yurttaki bakım sırasında kızların odalarında konaklayan işçilerin, dolap kilitlerini kırdığını, kişisel eşyalarının karıştırıldığını, bazı eşyalarının çalındığını ve iç çamaşırlarının üzerine taciz içerikli yazılar bırakıldığını gördü.

KYK kız öğrenci yurdundaki rezaleti anlattı: Şöhretin iyisi kötüsü olmaz

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, odalarda alkol kullanan bazı şüphelilerin kız öğrencilere yönelik cinsel içerikli notlar bıraktığı ortaya çıktı. Dolaplara ise Instagram adreslerinin bırakıldığı görüldü.

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Şikayet dilekçesi ve sunulan belgeler üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

2'Sİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanana şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifade işlemi tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 4'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.