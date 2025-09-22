Cevizlibağ kız öğrenci yurdu skandalında yeni gelişme: Şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı

Cevizlibağ kız öğrenci yurdu skandalında yeni gelişme: Şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı
Yayınlanma:
Zeytinburnu'nda kız öğrenci yurdunda, öğrencilerin eşyalarının çalınması ve dolaplara taciz içerikli mesajların yazılması iddiasıyla Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 2'si savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 4'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Cevizlibağ'da bulunan Atatürk KYK Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan bazı kız öğrenciler, yaz tatili sonrası yurtlarına döndüklerinde şok edici manzarayla karşılaşmıştı.

Yurttaki bakım sırasında kızların odalarında konaklayan işçilerin, dolap kilitlerini kırdığını, kişisel eşyalarının karıştırıldığını, bazı eşyalarının çalındığını ve iç çamaşırlarının üzerine taciz içerikli yazılar bırakıldığını gördü.

KYK kız öğrenci yurdundaki rezaleti anlattı: Şöhretin iyisi kötüsü olmazKYK kız öğrenci yurdundaki rezaleti anlattı: Şöhretin iyisi kötüsü olmaz

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, odalarda alkol kullanan bazı şüphelilerin kız öğrencilere yönelik cinsel içerikli notlar bıraktığı ortaya çıktı. Dolaplara ise Instagram adreslerinin bırakıldığı görüldü.

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulundu. Şikayet dilekçesi ve sunulan belgeler üzerine Başsavcılık tarafından başlatılan soruşturmanın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 6 şüpheli yakalandı.

2'Sİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanana şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Bakırköy Adliyesine sevk edildi.

Savcılıkta ifade işlemi tamamlanan şüphelilerden 2'si serbest bırakılırken 4'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Türk futbolundan bir Ali Koç geçti
Ali Koç'un Fenerbahçe'deki bilinmeyen icraatları
Trump'ın açıklaması ülkeyi kırmızı alarma geçirdi: Siviller askeri eğitime başladı
Marmaris bitti, sıra orada! Şimdi de 8 bin kişilik ‘kasaba’ kuruyor
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Kartlar yeniden dağıtılıyor: Orta sınıf hatchback otomobillerde en ucuz 10 model
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
Kırmızı alarm! Felaketi yaşayan Karadeniz'e bir uyarı daha: Daha beterine hazır olun
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Emekli maaşında yaşanacak kaybı açıkladı: Özgür Erdursun umut dolu soruya acı yanıt verdi
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Sergen Yalçın ve Rafa Silva ile ilgili bomba iddia
Türkiye
AKP'de 'transfer pazarı' iddialarına Hayati Yazıcı yanıt verdi
AKP'de 'transfer pazarı' iddialarına Hayati Yazıcı yanıt verdi
Atatürk büstüne çirkin saldırı: Şüpheli serbest bırakıldı
Atatürk büstüne çirkin saldırı: Şüpheli serbest bırakıldı
Tanrıkulu'ndan Silivri’de tutuklu belediye başkanlarına ziyaret
Tanrıkulu'ndan Silivri’de tutuklu belediye başkanlarına ziyaret