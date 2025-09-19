KYK kız öğrenci yurdundaki rezaleti anlattı: Şöhretin iyisi kötüsü olmaz

KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda yazın yapılan tadilat nedeni ile zorunlu olarak gönderildikleri yurda dönen öğrenciler, odalarına girdiklerinde kilitli dolap ve bazalardaki eşyalarının karıştırıldığını fark etti. Öğrenciler, tadilat sırasında çalışan işçilerin eşyalarını karıştırdığını, kişisel eşyalarına yazılar yazıp sosyal medya adreslerine bıraktığını, odaları adeta çöplüğe çevirdiğini belirtti.

Odalarda boş bira şişeleri, rakı kadehi ve eşyalarının üzerinde prezervatif bulan öğrencilerin yaşadığı şok medyaya yansıdı. Yaşananların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak "Maalesef, iki kendini bilmez alçağın hem emeklerimize hem de gençlerimizin özeline kastettiğini belirledik. Buradan gençlerimize söz veriyorum: Bunun hesabı sorulacak!" açıklaması yaparken yurtta soruşturma başlatıldı.

KYK KIZ ÖĞRENCİ YURDUNDAKİ REZALETİ ANLATTI

KYK Cevizlibağ Atatürk Kız Yurdu’nda uzun süredir kalan bir öğrenci tatilden döndükten sonra yaşadığı rezaleti anlattı. 12punto’ya konuşan öğrenci yaşananlara ilişkin şunları söyledi:

-Poşetler yırtılmış, mektuplarımın içi açılmış, para edecek eşyalar aranmış aslında. Ve özel eşyalarımıza saldırmışlar. İç çamaşırlarımızı karıştırmışlar. Neredeyse her oda bu şekilde aranmış ve her odanın eşyaları karıştırılmış. Bazı arkadaşlarımızın kilitli dolaplarının kilitleri kırılmış. Değerli eşyalarımızı çalmışlar.

Yurt yönetimine giderek odalarındaki manzarayı anlatan öğrenci, yönetimin öğrencilere “Kızlar böyle yapmayın, yeni öğrencileri korkutmayın, CİMER’e yazdığınızda size gelecek metin bellidir” dediğini ifade etti.

Öğrencileri odalarında eşya bırakmakla suçlamaya çalıştıklarını anlatan öğrenci “Yurtta eşya bıraktığımız için “siz de bırakmasaydınız” demeye çalışıyorlar. Israrla çalıştıkları inşaat şirketini sorduk ve bize bir yanıt vermediler.” dedi.

"ŞÖHRETİN İYİSİ KÖTÜSÜ OLMAZ"

Öğrencilerin olduğu bir gruptan başka bir öğrencinin ifade ettiğine göre ise yurdun müdürü bahçeye çıkarak memurlarla yaşanan olaylar üzerine bir konuşma gerçekleştirdi ve “Hiç aramayan akrabalarım bile beni arıyor, müfettişler başımda, bir bakmışsınız görevden alınmışım” ifadelerini kullandı. Bunun üzerine memurların, yurdun müdürüne “arkandayız” diyerek alkışladığını belirten öğrenci, müdürün de daha sonra “şöhretin iyisi kötüsü olmaz” dediğini anlattı.