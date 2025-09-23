Antalya'da bir işçi 5 metrelik çukura düştü!

Kaza, Konyaaltı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde bulunan Akdeniz Üniversitesine ait yeni nöroloji polikliniği inşaatında meydana geldi. İnşaatta çalışan 45 yaşındaki Erol Akdağ, kalıp sökme işlemi sırasında dengesini kaybederek, inşaatın bitişiğinde bulunan yaklaşık 5 metre derinliğindeki çukura düştü.

Durumu fark eden iş arkadaşları hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından sedyeye alınan yaralı, halat yardımıyla çukurdan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akdağ, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.