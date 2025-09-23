Ocakta unutulan yemek yangına yol açtı
Bursa’da, ocakta unutulan yemek yangına yol açtı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Yangın, saat 17.30 sıralarında Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi’nde bulunan 7 katlı apartmanın 4’ncü katında çıktı.
Evin mutfağından alevlerin yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
SÖNDÜRÜLDÜ
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altın alınarak söndürüldü. Yapılan incelemede yangının ocakta unutulan yemekten kaynaklandığı belirlendi.
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)