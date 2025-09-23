Son Dakika | Kartalkaya yangın davası: Savcılıktan 4 kişiye daha tutuklama talebi

Son dakika haberi... Grand Kartal Otel Yangını Davası'nda savcılık dört sanığın daha tutuklanmasını talep etti.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetti, 133 kişi yaralandı. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede otel sahipleri, şirket yönetim kurulu üyeleri ve yöneticileri Halit Ergül, Emine Murtezaoğlu Ergül, Ceyda Hacıbekiroğlu, Elif Aras, Emir Aras, Zeki Yılmaz, Ahmet Demir, Kadir Özdemir, Cemal Özer, Mehmet Salun ile Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun ve itfaiye eri İrfan Acar hakkında 78'er kez 'Olası kastla öldürme' suçu ile 'Olası kastla kasten yaralama' suçlarından toplam 1998'er yıla kadar hapis cezası istendi.

32 SANIK YARGILANIYOR

İddianamede ayrıca otelin teknik personeli Tahsin Pekcan, Hüseyin Özer ve Bayram Ütkü, mutfak personeli Reşat Bölük, Enver Öztürk ve Faysal Yaver, iş güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan, resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin, Mudurnu Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi yetkilileri İbrahim Polat ile İsmail Karagöz, FQC Global Sertifikasyon Anonim Şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu ile çalışanı Aleyna Beşinci, LPG tesisatı bakım görevlileri Doğan Aydın ile Muharrem Şen, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, Bolu İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Bünyamin Bal, Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Yeliz Erdoğan ve eski Bolu İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürü Mehmet Özel'in 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Kartalkaya yangın faciası davasında 2'nci duruşma sürüyor! "Bakanlık yetkilileri yargılansın"Kartalkaya yangın faciası davasında 2'nci duruşma sürüyor! "Bakanlık yetkilileri yargılansın"

SAVCILIKTAN 4 KİŞİYE DAHA TUTUKLAMA TALEBİ

Savcılık mütalaasında tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz sanıkların adli kontrollerinin devamını talep ederken tutuksuz sanıklar Gazelle Otel’in muhasebe müdür yardımcısı Mehmet Salun, iş sağlığı ve güvenliği uzmanları Kübra Demir ile Ece Kayacan ve Aygaz A.Ş.'ye bağlı teknik servis görevlisi olarak çalışan ve LPG tesisat bakımından sorumlu Doğan Aydın’ın tutuklanmasını talep etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

