CHP'li Akdoğan'dan Melih Gökçek tepkisi: "Koluna o kelepçeyi takmadıktan sonra..."

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti. Burada açıklamalarda bulunan Akdoğan, soruşturmanın amacının Mansur Yavaş’ı yıpratmaya yönelik olduğunu söyledi.

Akdoğan, “Bugün sabah uyandığımızda televizyonlarda ve sosyal medyada Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon yapıldığı haberlerini gördük. Asıl amaç da buydu zaten; bu başlığı vermek, bu manşeti attırmak. Oysa bahsi geçen mesele bir konser organizasyonudur” ifadelerini kullanarak Mansur Yavaş’a yönelik herhangi bir şaibenin söz konusu olamayacağını belirtti.

“97 DOSYA SAVCILIĞA VERİLDİ”

Belediyenin 1994 ile 2017 yılları arasındaki Gökçek yönetimi sırasında “karanlığa gömüldüğünü” söyleyen Akdoğan, şunları ifade etti:

“2019’da bu binaya ilk giren Cumhuriyet Halk Partisi adına benim. İçimden ‘Neler çıkacak bu binadan?’ diye geçirmiştim. Nitekim 97 tane dosya çıktı. Bunların hepsi Sayın Mansur Yavaş tarafından savcılığa teslim edildi. Eğer Türkiye’de bir yolsuzluk meselesi üzerine gidilecekse, 1994-2017 arasındaki Melih Gökçek dönemini aydınlatmak zorundasınız.”

Akdoğan, Melih Gökçek’in görevden alınmasına da değinerek, “Ya FETÖ’cüdür ya hırsızdır, ya da ikisi birden. Eğer öyle değilse neden Cumhurbaşkanı tarafından apar topar görevden alındı?” dedi.

“GÖKÇEK YOLSUZLUĞUN VÜCUT BULMUŞ HALİDİR”

CHP’li Akdoğan, “Türkiye’de Melih Gökçek’in yolsuzluklarını ortaya sermeden kimse yolsuzluktan bahsedemez. Çünkü Gökçek, yolsuzluk meselesinin vücut bulmuş hâlidir. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Sayın Mansur Yavaş’ın yanındayız” ifadelerini kullandı.

“SORUŞTURMANIN GİZLİLİĞİ KATLEDİLDİ”

Akdoğan, Melih Gökçek’in sosyal medya paylaşımlarına da tepki göstererek, “Gece yarısı tweet atarak soruşturmanın gizliliğini katletti. Daha sonra sabah bu paylaşımlardan geri adım attı. Anlaşılan biri kendisini uyardı. 'Ya kardeşim biz en azından soruşturmanın gizliliği varmış gibi yapıyoruz, sen niye bunları böyle gece yarısı duyar duymaz millete duyuruyorsun' dendi. Sabah da tipik Gökçek, civa gibi yan yattı, çamura battı, kıvırdı. 'Ben yapmadım' dedi falan. Birisi fırça atmıştır kendisine. Soruşturmanın gizliliği falan hak getire arkadaşlar.

Akdoğan, sözlerini Ziya Paşa’nın “Böyle Gökçek gibi biri bu operasyondan daha önce haberdar oluyor ve bu operasyonu Türkiye'ye duyuruyorsa Ziya Paşa'nın o sözü herkesin aklına geliyor: 'Kadıoğlu davacı, Muzur dahi şahit. Ol mahkeme hükmüne derler mi adalet?'. Maalesef Türkiye'nin içinde bulunduğu durumda yargı sistemi bu hâle gelmiştir."” sözleriyle noktaladı.