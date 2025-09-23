Gökçek’i aklayan bilirkişi operasyona gerekçe raporu hazırlamış

CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile 13 kişi gözaltına alındı. Operasyona gerekçe olarak ise konser harcamaları gösterildi.

Son Dakika | Ankara Büyükşehir'den ilk resmi açıklama

YİNE BİLİRKİŞİ TARTIŞMASI

ABB’ye yönelik operasyon öncesi hazırlanan bilirkişi raporundaki isimler dikkat çekti. halktv.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, söz konusu operasyona yönelik hazırlanan bilirkişi raporunda bir muhasebe bilim uzmanı, ihale mevzuatı uzmanı ve bir de Sayıştay uzman denetçisinin imzası bulunuyor. Raporda yer alan muhasebe bilim uzmanı bilirkişinin ABB’ye yönelik diğer başvurularda da imzasının olduğu ortaya çıktı.

Söz konusu bilirkişinin, daha önce Mansur Yavaş’ın şikâyet ettiği dosyalarda şüpheliler lehine rapor veren ve sonrasında takipsizlik kararı verilmesine yol açan bilirkişi olduğu da ortaya çıktı.

Böylece, konular farklı olmakla birlikte söz konusu ismin, Gökçek ve önceki yöneticiler lehine rapor hazırlarken, CHP döneminde ise yöneticiler aleyhine rapor hazırladığı ve operasyonlara gerekçe raporlara imza attığı belirlendi.

Öte yandan bilirkişilerden bir başkasının da benzer biçimde farklı bir dosyada daha ABB’ye yönelik incelemelerde görevlendirildiği de ortaya çıktı.

İSTANBUL’DA NE OLMUŞTU?

İstanbul’da CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda dört bini aşkın bilirkişi arasından, sürekli olarak aynı bilirkişinin atandığı ve devamlı olarak CHP’liler aleyhine rapor hazırladığı ortaya çıkmıştı. Bu durumu kamuoyuna duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve haberleştiren gazeteciler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

"HEP AYNI BİLİRKİŞİ"YE MANSUR YAVAŞ DA DİKKAT ÇEKTİ

Belgelerle de kanıtlanan "aynı bilirkişi" tartışmasına ABB Başkanı Mansur Yavaş da dikkat çekmişti.

Operasyon sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı: