Gökçek’i aklayan bilirkişi operasyona gerekçe raporu hazırlamış
CHP’li Mansur Yavaş yönetimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik sabah saatlerinde düzenlenen operasyon ile 13 kişi gözaltına alındı. Operasyona gerekçe olarak ise konser harcamaları gösterildi.
Son Dakika | Ankara Büyükşehir'den ilk resmi açıklama
YİNE BİLİRKİŞİ TARTIŞMASI
ABB’ye yönelik operasyon öncesi hazırlanan bilirkişi raporundaki isimler dikkat çekti. halktv.com.tr'nin ulaştığı bilgilere göre, söz konusu operasyona yönelik hazırlanan bilirkişi raporunda bir muhasebe bilim uzmanı, ihale mevzuatı uzmanı ve bir de Sayıştay uzman denetçisinin imzası bulunuyor. Raporda yer alan muhasebe bilim uzmanı bilirkişinin ABB’ye yönelik diğer başvurularda da imzasının olduğu ortaya çıktı.
Söz konusu bilirkişinin, daha önce Mansur Yavaş’ın şikâyet ettiği dosyalarda şüpheliler lehine rapor veren ve sonrasında takipsizlik kararı verilmesine yol açan bilirkişi olduğu da ortaya çıktı.
Böylece, konular farklı olmakla birlikte söz konusu ismin, Gökçek ve önceki yöneticiler lehine rapor hazırlarken, CHP döneminde ise yöneticiler aleyhine rapor hazırladığı ve operasyonlara gerekçe raporlara imza attığı belirlendi.
Öte yandan bilirkişilerden bir başkasının da benzer biçimde farklı bir dosyada daha ABB’ye yönelik incelemelerde görevlendirildiği de ortaya çıktı.
İSTANBUL’DA NE OLMUŞTU?
İstanbul’da CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlarda dört bini aşkın bilirkişi arasından, sürekli olarak aynı bilirkişinin atandığı ve devamlı olarak CHP’liler aleyhine rapor hazırladığı ortaya çıkmıştı. Bu durumu kamuoyuna duyuran İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve haberleştiren gazeteciler hakkında soruşturma başlatılmıştı.
"HEP AYNI BİLİRKİŞİ"YE MANSUR YAVAŞ DA DİKKAT ÇEKTİ
Belgelerle de kanıtlanan "aynı bilirkişi" tartışmasına ABB Başkanı Mansur Yavaş da dikkat çekmişti.
Operasyon sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
Yakın zamanda bir basın toplantısıyla açıklayacağımız üzere, yaptığımız şikâyetlerle ilgili hazırlanan bilirkişi raporlarının hep aynı kişiler tarafından yazıldığı, bu kişilerin hazırladığı raporlarla kapatılan dosyalar ve bu dosyalardaki şüphelilerin siyasi kimlikleri kamuoyu ile paylaşılacaktır. 4 bin bilirkişi arasından hep aynı kişilerin görevlendirilmesi ciddi bir sorun teşkil etmektedir.
Örneğin AKP İl Başkan Yardımcısına verilen teleferik ihalesinden kaynaklanan güncel zarar yaklaşık 58 milyon dolar (2,4 milyar TL) olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmamıştır.
Yine aynı bilirkişiler; Melih Gökçek’in imzasının bulunduğu makam oluru olmasına rağmen “imzası yok” diyerek bilirkişi raporu hazırlanmış akabinde savcılıkça takipsizlik kararı verilmiştir.
Bir başka örneği de 2015’te Seymen su ile yapılan sözleşme kapsamında hiçbir hizmet alınmadan milyonlarca lira kamu zararı oluşmuştur. İlgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmuş, dosyada 16 kez savcı değişmiş, halen iddianame düzenlenmemiştir.
Bizim beklentimiz; bekletilen bu dosyalarla ilgili soruşturmaların derhal yapılması, şahıslar hakkında gözaltı, ev araması ve tutuklama tedbirlerinin uygulanmasıdır.