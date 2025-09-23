Son Dakika | Ankara Büyükşehir'den ilk resmi açıklama

Son Dakika | Ankara Büyükşehir'den ilk resmi açıklama
Yayınlanma:
Son dakika... 13 kişinin gözaltına alınmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi ilk açıklamasını yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi: Daha önce kültür dairemizin tüm işlemleri Sayıştay tarafından denetlenmiş herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. Ayrıca Mülkiye Müfettişlerince 2021-2022 yılları arasında geriye doğru 10 yıllık teftiş yapılmış, ihale usulüyle ilgili herhangi bir tenkit ya da bulguya rastlanmamıştır. Dolayısıyla Kültür Dairesi ihalelerinde herhangi bir usulsüzlüğe rastlanmamıştır.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Galatasaray İlkin Aydın kararını resmen açıkladı: Tamam mı devam mı?
Dünyanın en büyüklerinden biri olacak: Mega havalimanı Dubai’ye rakip geliyor!
İkinci asgari ücret için tek şart gerekiyor!
Son Dakika | Ankara Büyükşehir'e operasyon büyüyecek mi? İsmail Saymaz'dan kritik bilgi
Son Dakika | Mansur Yavaş'tan Ankara Büyükşehir operasyonu hakkında ilk açıklama!
