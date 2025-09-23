Mansur Yavaş'tan operasyona ilk yorum: Melih Gökçek'in tweet'i işin boyutunu gösteriyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında başlatılan konser soruşturmasının operasyona dönüşmesi ve 13 kişi hakkında gözaltı kararı verilmesinin hemen ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı aradım. Operasyona ilişkin görüşlerini sordum.

Sabah bir operasyonla uyandık, ne diyorsunuz?

Bu zaten yürütülen bir soruşturma. Kendimize teftiş yaptık. Anormal bir şey bulmadık açıkçası. Bizim kendi belediyemizin teftişi. Ancak bu Ankara'nın en büyük hırsızının attığı tweet'e bakarsan işin boyutu ortaya çıkıyor. (Melih Gökçek'in operasyondan 8 saat önce attığı tweet'i kast ediyor)

Yani "Ankara'ya neden operasyon yapılmıyor" diye diye yani kendilerince operasyon yaptırıyorlar. Halbuki hepsi burada çalışan memur...

Bir tanesi hariç tamamı eski döneme ait memur. Çalışıyor, davet etsinler. Hepsi gidip ifadesini verecek. bilirkişi inceleyecek. Emsaller var. Aynı yerde yapılmış Tarkan konseri var bir ay önce. Onun masrafları nedir mesela? Savcılığa, onların sorulmasını istedik. Kültür Yolu konserleri var. Burada her bir konsere e kadar harcanmış? Emsallerine bakılır kamu zararı var mı, yok mu ortaya çıkar.

Siz tespit etmiş miydiniz herhangi bir şey? Benim bildiğim kadarıyla siz zaten bir görevden alma yapmıştınız. İç soruşturma başlatmıştınız...

Görevden aldım, teftişe de verdim hemen. Ben böyle kamuoyuna intikal eden tüm olayları teftişten geçiririm zaten.

Yani ya bundan bir şey yoktur falan demem. Tamamını geçirdim. Kendime dönemimde ki şikayetlerle ilgili de 20 dosyayı intikal ettirdim. Kim olursa olsun...

O yaptığımız teftişte bir şey çıkmadı. Çünkü bu işi yapan iki firma var. Bu firmanın birisi 56 milyon lira fiyat verdi. Biz 40 küsura yaptırdık aynısını.

Ben şimdi, şunu yapacağım. Bizim verdiğimiz dosyalarla ilgili yapılanları anlatacağım bir basın toplantısı yapacağım bugün ya da yarın. Mesela Gökçek dönemine ait verilen 97 dosyanın akıbeti ne oldu? Nasıl takipsizlik kararı verildi?

4.000 kişi içerisine hep aynı bilirkişiler nasıl rapor tanzim etti? Bunları herkesin gözü önünde açıklayacağım.

Siz 97 suç dosya mı verdiniz? 97 suç duyurusunda mı bulundunuz? Bunlarla ilgili hiçbir işlem yapıldı mı?

97 adet dosya verdim, onları bir basın toplantısında tek tek göstereceğim. Hiçbiriyle ilgili hiçbir şey yapılmadı.

Dün gece Melik Gökçek'in tweet'ini gördünüz değil mi?

Onu ben sabah gördüm. O da zaten yapılan şeyin operasyonun sebebini açıklıyor herhalde değil mi? Nasıl haberi olur değil mi?

Peki bekliyor muydunuz böyle bir soruşturma ya da böyle bir operasyon?

Hayır beklemiyordum. Soruşturma izni verildiği için, yapılan itirazlar reddedildi. Elbette soruşturma yapılacak. Ama dediğim gibi bunların çoğu belediyede 10-15 yıldır çalışan personel ve üstelik tamamı eski dönem.

Sadece Hacı Ali Bozkurt diye yani başlarındaki arkadaşımız, o gün Kültür Daire Başkanı yeni personel. Tamamı eski personel. Bunlar davet edilip ifadeleri alınabilirdi. Benim yaptığım 97 adet şikayette ne gözaltı. Ne adli kontrol. Hiçbir şey yok...

Onlarınki kamu zararı değil mi yani değil mi?

Melik Gökçek Melik Gökçek bunu nereden öğrenebilir? Nasıl öğrenmiş olabilir?

Onu bilmiyorum. Onu savcılığa sormak lazım. Nereden öğrendiğini. Başkanım savcılığa sormak lazım.