Son Dakika | Ankara Büyükşehir'e operasyon büyüyecek mi? İsmail Saymaz'dan kritik bilgi

Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon ile ilgili kritik bilgiler verdi.

"BAŞKA HALKALAR DA OLABİLİR"

Saymaz, Ankara operasyonunun 'başka halkaları' da olabileceğini şöyle ifade etti:

"Bana gelen bilgiler Ankara operasyonunun başka halkaları olabileceği yönünde.

Şimdilik konser ihaleleriyle başlayan bu soruşturmaya halihazırda devam eden başka dosyalar da katılabilir. Öyle görünüyor. Ankara'daki dosyayı başka şimdilik konser ihalesiyle başlayan dosyayı başka dosyaları ekleyerek büyütme çabasına girilebilir."

Saymaz, Ankara Büyükşehir iştiraklerinden PORTAŞ ve Fen İşleri ile ilgili iki ayrı soruşturmanın olduğu bilgisinin kendisine ulaştığını ifade etti. Saymaz, Ankara üzerindeki 'kıskacın' büyüyebileceğini şu sözlerle anlattı:

