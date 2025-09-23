Son Dakika | Ankara Büyükşehir'e operasyon büyüyecek mi? İsmail Saymaz'dan kritik bilgi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son Dakika... Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon ile ilgili, "Bana gelen bilgiler Ankara operasyonunun başka halkaları olabileceği yönünde. Halihazırda devam eden başka dosyalar da katılabilir. İki ayrı soruşturma olduğu yönünde duyum geldi bana" dedi.
Halk TV'de Gözde Şeker'in sunduğu Yeni Bir Sabah programına konuk olan Halktv.com.tr Yazarı İsmail Saymaz, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon ile ilgili kritik bilgiler verdi.
"BAŞKA HALKALAR DA OLABİLİR"
Saymaz, Ankara operasyonunun 'başka halkaları' da olabileceğini şöyle ifade etti:
- "Bana gelen bilgiler Ankara operasyonunun başka halkaları olabileceği yönünde.
- Şimdilik konser ihaleleriyle başlayan bu soruşturmaya halihazırda devam eden başka dosyalar da katılabilir. Öyle görünüyor. Ankara'daki dosyayı başka şimdilik konser ihalesiyle başlayan dosyayı başka dosyaları ekleyerek büyütme çabasına girilebilir."
Bu ülkede soruşturmalar gizli değil mi? Melih Gökçek operasyondan 7 saat önce paylaştı
Saymaz, Ankara Büyükşehir iştiraklerinden PORTAŞ ve Fen İşleri ile ilgili iki ayrı soruşturmanın olduğu bilgisinin kendisine ulaştığını ifade etti. Saymaz, Ankara üzerindeki 'kıskacın' büyüyebileceğini şu sözlerle anlattı:
Mansur Yavaş'tan operasyona ilk yorum: Melih Gökçek'in tweet'i işin boyutunu gösteriyor
- "Bunlardan birinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin inşaat şirketi Portaş ve Fen İşleri Müdürlüğü ile ilgili iki ayrı soruşturma olduğu yönünde duyum geldi bana. Ve burada işte bir kamu zararı olduğu iddiasından hareketle iki ayrı dosyanın da hazırlanmış olacağı yönünde bir işte bilgi ulaştı bana.
- Dolayısıyla Ankara üzerindeki kıskacın da daha bir daha da büyüyeceği yönünde duyumlara sahibim."