Bu ülkede soruşturmalar gizli değil mi? Melih Gökçek operasyondan 7 saat önce paylaştı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2024'te düzenlendiği konserler hedef gösterilmişti. Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş da Kasım 2024'te yaptığı basın toplantısı ile tek tek konser ihalelerini açıklamıştı. Geçen sene başlatılan soruşturma kapsamında bugün operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ile belediyenin aktif 2 eski 11 çalışanı gözaltına alındı.

Son Dakika | CHP'den Ankara Büyükşehir'e operasyona ilk tepki!

Ankara Büyükşehir'e operasyondan önce de skandal bir paylaşım geldi.

AKP'nin kurucularından Bülent Arınç'ın hakkında 'Ankara'yı parsel parsel sattı' dediği AKP'li Melih Gökçek, operasyonun sinyalini gece saatlerinde X hesabından verdi.

Gözaltı işlemlerinde yaklaşık 7 saat önce Melih Gökçek şu paylaşımı yaptı:

Gökçek, bu paylaşımını da X hesabında sabitledi.

Savcılık makamınca yürütülen soruşturmaların gizli olması gerekirken Gökçek'in nasıl böyle bir operasyon sinyali verdiği tartışma konusu oldu.

Halk TV'ye bağlanan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Gökçek'in paylaşıma tepki gösterip Cumhuriyet Savcılarına seslendi:

O savcıların yerinde olsam, bu soruşturmayı yürüten savcıların utanırım. Niye utanırım, biliyor musunuz?

Yürüttükleri bir soruşturma güya ve Melih Gökçek bu soruşturmayı 7 saat önce Türkiye ile paylaşıyor. Ben o savcılara sorarım, Melih Gökçek'i niye almıyorsunuz? Niye soruşturmuyorsunuz? Melik Gökçek'in mal varlığını, ailesinin mal varlığını, o Beyaz TV'yi niye soruşturmuyorsunuz?

Bu Melih Gökçek denen adam, 84'te Çocuk Esirgeme Kurumu'nda Genel Müdürü'yken, ki niye çocuklar da böyle bir adama, teslim edilir ayrı bir tartışma konusu.

O günden bugüne kadar siyasetle uğraşıyor. Mal varlığını, oğlunun, kendisinin, oturduğu evin hesabını verebiliyor mu? Yok. İşte bu soruşturmaların ahlaki boyutu Melih Gökçek'tir.

Bu soruşturmanın ahlaki boyutu Melih Gökçek'tir. 86 milyona söylüyorum. Bu soruşturmaların ahlaki boyutu sınırı çerçevesi Melih Gökçek'tir. Bir Melih Gökçek'in yaşantısına mal varlığına baksınlar. Bir Mansur Yavaş'ın baksınlar. Halk karar verir. Utanın ya. Böyle bir soruşturma yapılıyor. En şaibeli belediye başkanlığı yapmış kişi bunun bir müjde gibi 7 saat önce haberini veriyor Twitter'dan. Ben Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu durumdan hiç sıkılmıyor musunuz? Siz Melih Gökçek'i, oğlunu, yaşantısını gördükçe ya biz neyi soruşturuyoruz kardeşim? Şunlara bak demiyor musun ya? O yüzden bizim alnımız açık