Bu ülkede soruşturmalar gizli değil mi? Melih Gökçek operasyondan 7 saat önce paylaştı

Ankara Büyükşehir'e operasyonda düzenlendi. Operasyondan önce sık sık Mansur Yavaş'ı hedef alan AKP'li Melih Gökçek, operasyon sinyali verdi. CHP bu duruma tepki gösterdi. Gizli olması gereken soruşturmanın Melih Gökçek gibi bir ismin nasıl bildiği akıllarda soru yarattı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 2024'te düzenlendiği konserler hedef gösterilmişti. Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş da Kasım 2024'te yaptığı basın toplantısı ile tek tek konser ihalelerini açıklamıştı. Geçen sene başlatılan soruşturma kapsamında bugün operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma ile belediyenin aktif 2 eski 11 çalışanı gözaltına alındı.

GÖKÇEK 7 SAAT ÖNCE PAYLAŞIM

Ankara Büyükşehir'e operasyondan önce de skandal bir paylaşım geldi.

AKP'nin kurucularından Bülent Arınç'ın hakkında 'Ankara'yı parsel parsel sattı' dediği AKP'li Melih Gökçek, operasyonun sinyalini gece saatlerinde X hesabından verdi.

Gözaltı işlemlerinde yaklaşık 7 saat önce Melih Gökçek şu paylaşımı yaptı:

"HAZIR MISIN ANKARA?
HAZIR MISIN TÜRKİYE?
ANKARA’DA MİLYARLIK VURGUN PATLIYOR…"

screenshot-2025-09-23-at-09-15-36-ibrahim-melih-gokcek-06melihgokcek-x.png

Gökçek, bu paylaşımını da X hesabında sabitledi.

Savcılık makamınca yürütülen soruşturmaların gizli olması gerekirken Gökçek'in nasıl böyle bir operasyon sinyali verdiği tartışma konusu oldu.

Halk TV'ye bağlanan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da Gökçek'in paylaşıma tepki gösterip Cumhuriyet Savcılarına seslendi:

O savcıların yerinde olsam, bu soruşturmayı yürüten savcıların utanırım. Niye utanırım, biliyor musunuz?

Yürüttükleri bir soruşturma güya ve Melih Gökçek bu soruşturmayı 7 saat önce Türkiye ile paylaşıyor. Ben o savcılara sorarım, Melih Gökçek'i niye almıyorsunuz? Niye soruşturmuyorsunuz? Melik Gökçek'in mal varlığını, ailesinin mal varlığını, o Beyaz TV'yi niye soruşturmuyorsunuz?

Bu Melih Gökçek denen adam, 84'te Çocuk Esirgeme Kurumu'nda Genel Müdürü'yken, ki niye çocuklar da böyle bir adama, teslim edilir ayrı bir tartışma konusu.

O günden bugüne kadar siyasetle uğraşıyor. Mal varlığını, oğlunun, kendisinin, oturduğu evin hesabını verebiliyor mu? Yok. İşte bu soruşturmaların ahlaki boyutu Melih Gökçek'tir.

Bu soruşturmanın ahlaki boyutu Melih Gökçek'tir. 86 milyona söylüyorum. Bu soruşturmaların ahlaki boyutu sınırı çerçevesi Melih Gökçek'tir. Bir Melih Gökçek'in yaşantısına mal varlığına baksınlar. Bir Mansur Yavaş'ın baksınlar. Halk karar verir. Utanın ya. Böyle bir soruşturma yapılıyor. En şaibeli belediye başkanlığı yapmış kişi bunun bir müjde gibi 7 saat önce haberini veriyor Twitter'dan. Ben Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu durumdan hiç sıkılmıyor musunuz? Siz Melih Gökçek'i, oğlunu, yaşantısını gördükçe ya biz neyi soruşturuyoruz kardeşim? Şunlara bak demiyor musun ya? O yüzden bizim alnımız açık

CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal da Gökçek üzerinden soruşturmaya şöyle tepki gösterdi:

SORUŞTURMA GİZLİLİĞİ AYAKLAR ALTINDA

Ceza Muhakemesi Kanunu açık hükümler içeriyor Soruşturma aşaması gizlidir Dosyadaki bilgi ve belgelerin üçüncü kişilerle paylaşılması sürecin selameti için yasaktır Bu gizliliğin ihlali bizzat suçtur

Bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi hakkında son dakika haberiyle kamuoyuna yansıyan soruşturma daha resmi kaynaklar açıklama yapmadan 8 saat önce Melih Gökçek’in sosyal medya hesabından duyurulmuştur

Bu tablo üç çıplak gerçeği ortaya koyuyor
1 Yargıdan bilgi sızdırılmıştır Bu durum Ceza Muhakemesi Kanunu’nun soruşturmanın gizliliği ilkesine doğrudan aykırıdır
2 Yargı siyasete malzeme edilmiştir Bir yargı sürecinin başlaması bile beklenmeden siyasi bir aktörün propaganda aracına dönüştürülmesi hukuki değil siyasidir
3 Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı ağır darbe almıştır Hukuk devleti ilkesinin temeli olan bağımsız yargı siyasi operasyonun aparatı haline getirilmiştir

Hukuk devletinde yargı kararları siyasetin ağzından değil bağımsız mahkemelerin kürsüsünden öğrenilir
Soruşturmanın gizliliği bir siyasetçinin sosyal medya hesabından delik deşik ediliyorsa bu dosya baştan sona siyasidir

Unutulmasın Yargı iktidarın sopası değil milletin adalet umududur Gizliliğin çiğnendiği siyasete servis edilen bir dosyanın tek adı vardır Siyasi operasyondur

GELEN TEPKİLERE YANIT VERDİ

Gökçek peş peşe gelen tepkilere X hesabından yanıt verdi. Gökçek şunları sarf etti:

screenshot-2025-09-23-at-09-36-29-1-xte-ibrahim-melih-gokcek-ankara-buyuksehir-de-konser-vurgunlari-ile-operasyon-yapilmis-yapilmasi-son-derece-dogal-bu-olayin-dun-attigim-tweetle-ilgisi-yok-o-vurgun-milyarlik-vurgun.png

ANKARA BÜYÜKŞEHİR DE KONSER VURGUNLARI İLE OPERASYON YAPILMIŞ…

YAPILMASI SON DERECE DOĞAL…

BU OLAYIN DÜN ATTIĞIM TWEETLE İLGİSİ YOK…

O VURGUN MİLYARLIK VURGUN.

DUYDUĞUNUZDA DUDAKLARINIZ UÇUKLAYACAK…

SKANDALIN PATLAMASINA
AZ KALDI…

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

