Son Dakika | CHP'den Ankara Büyükşehir'e operasyona ilk tepki!

Halk TV'ye bağlanan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır:

İktidar bir plan çerçevesinde bir planlama yapmışlar. Seçilmiş belediye başkanlarımıza karşı bir soruşturma, bir algıyla ele geçirme, iradeyi gasp etme, durumunda. Bunu uzun süredir biliyoruz.

Bir sefer bu toplumda artık karşılık bulmuyor. Bunun kendilerine de hiçbir faydası yok, zararı var. Net. İki. Uzun süreden beri konserlere takmış durumdalar. İki şey söylüyorlar, bakın. Konser, heykel. Bir. Bugün bu ülkede yaşayan milyonlarca yurttaşımız kendi parasıyla bir yere gidip müzik dinleyemiyor. Bu konser yaptığımız sanatçılar da halkın isteği doğrultusunda, anket doğrultusunda seçiliyor ve yüz binlerce insan, en azından 4 saat eğleniyor. Ve Türkiye'nin en seçkin, en tanınan, vergisini ödeyen, vergide sıralamaya giren sanatçılar bunlar. Şimdi bakın, bir, bir soruşturma algısı kapsamında o sanatçıları da, herkesi de töhmet altında bırakıyorlar. O kadar net ki.

Aldıkları para da belli, gösterdikleri vergi de belli. Bir sanatçı Ankara'da aldığı parayla, yani CHP'li bir belediyedeki, parayla o sanatçının başka bir AK Partili, MHP'li belediyede aldığı para da aynı zaten.

Bu tamamen kirli bir algı. Ama önemli bir konuya gelelim. Gece saat 2, 20 yıl Ankara'yı yöneten, Ankara'yı parsel parsel bölüştürüp dağıtan, her türlü kirliğe iddiaya cevap vermeyen Melih Gökçek soruşturma haberini veriyor.

7 saat önce veriyor utanmadan, sıkılmadan... biz Ankara Belediyesi'nde yapılan soruşturmayı şu adamdan, şu, ne diyeyim yani, bir vasıf da koyamıyorum. Şu, şu tweet'ten öğreniyoruz. Bu olacak şey mi? O kadar çok Sayıştay raporu, o kadar çok müfettiş raporu, o kadar çok şikayet var ki. Her şeyi geçtim. Ya Meclis Başkanlığı yapmış Bülent Arınç'ın net ifadesi var bununla ilgili. Peki, tek bir soruşturma var mı? Herhangi bir çalışanı, bir güvenlik görevlisiyle ilgili bir soruşturma var mı?

O savcıların yerinde olsam, bu soruşturmayı yürüten savcıların utanırım. Niye utanırım, biliyor musunuz?

Yürüttükleri bir soruşturma güya ve Melih Gökçek bu soruşturmayı 7 saat önce Türkiye ile paylaşıyor. Ben o savcılara sorarım, Melih Gökçek'i niye almıyorsunuz? Niye soruşturmuyorsunuz? Melik Gökçek'in mal varlığını, ailesinin mal varlığını, o Beyaz TV'yi niye soruşturmuyorsunuz?

Bu Melih Gökçek denen adam, 84'te Çocuk Esirgeme Kurumu'nda Genel Müdürü'yken, ki niye çocuklar da böyle bir adama, teslim edilir ayrı bir tartışma konusu.

O günden bugüne kadar siyasetle uğraşıyor. Mal varlığını, oğlunun, kendisinin, oturduğu evin hesabını verebiliyor mu? Yok. İşte bu soruşturmaların ahlaki boyutu Melih Gökçek'tir.

Bu soruşturmanın ahlaki boyutu Melih Gökçek'tir. 86 milyona söylüyorum. Bu soruşturmaların ahlaki boyutu sınırı çerçevesi Melih Gökçek'tir. Bir Melih Gökçek'in yaşantısına mal varlığına baksınlar. Bir Mansur Yavaş'ın baksınlar. Halk karar verir. Utanın ya. Böyle bir soruşturma yapılıyor. En şaibeli belediye başkanlığı yapmış kişi bunun bir müjde gibi 7 saat önce haberini veriyor Twitter'dan. Ben Cumhurbaşkanı'na sesleniyorum. Bu durumdan hiç sıkılmıyor musunuz? Siz Melih Gökçek'i, oğlunu, yaşantısını gördükçe ya biz neyi soruşturuyoruz kardeşim? Şunlara bak demiyor musun ya? O yüzden bizim alnımız açık

Şimdi Ankara'ya sıra geldi ülkeyi bambaşka bir boyuta getiriyorlar. Yeter artık.