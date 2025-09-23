Son dakika | Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona Özgür Özel'den ilk açıklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından "2021–2024 yılları arasında düzenlenen konserlere ilişkin harcamalarda kamu zararına yol açıldığı" iddiaları üzerine soruşturma başlattı.

Bu kapsamda belediye çalışanlarının da olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Belediye başkanlığı döneminde birçok tartışmalı uygulama ile gündeme gelen ve hakkında birçok soruşturma olmasına karşın bir somut bir adım atılmayan Eski Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Melih Gökçek, ABB'ye yönelik operasyonu saatler önce sosyal medya hesabından haber vermesi tartışmalara neden oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona karşı CHP lideri Özgür Özel'den ilk açıklama geldi.

"Ankara Büyükşehir Belediyesine yönelik yeni bir algı faaliyeti ile karşı karşıyayız" diyen Özel, "İddialara konu olayın özü şudur: Sayıştay yıllarca denetlemiş, işlemlerde hiçbir kusur tespit etmemiş. Başkanımız Mansur Yavaş, Kasım 2024’te iç denetim başlatmış, Teftiş Kurulu incelemesinde de herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamış" dedi.

ÖZEL'DEN MELİH GÖKÇEK'İN PAYLAŞIMINA TEPKİ

Özel'in açıklamasında, "Hal böyleyken, meselenin kamuoyuna yansımasının üzerinden neredeyse 1 yıl geçmişken, savcılık tarafından ilgili kişiler ifadeye çağrılmadan şafak vakti gözaltı işlemi yapılıyor. Hakkında 97 yolsuzluk dosyası bulunan, ya 'hırsız' ya 'FETÖ’cü' denilerek partisi tarafından zorla istifa ettirilen, eski Büyükşehir Belediye Başkanı saatler öncesinden, operasyondan haberdar. Sosyal medyadan 'bomba' görseliyle duyuru yapıyor. Olayın algı operasyonunu ise bazı gazetecilere belediyemizi suçlayan “soru-cevap” notu gönderen, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı yürütüyor. İşte bu kurgu, bu kadar aciz, bu kadar kirlidir!

Gerçek ise şudur: Ak Parti döneminin son 5 yılında 80 etkinliğe 33 milyon dolar harcanırken, Mansur Yavaş döneminde 426 etkinliğe harcanan tutar 30 milyon dolardır. Etkinliklere CHP döneminden onlarca kat fazla para harcayıp 10 parmaklarında 10 kara olanlar, Mansur Başkanımıza leke süremezler. İki dönemdir rekor oylarla seçilen ve milletin gönlüne kazınan Mansur Yavaş başkanımızın sonuna kadar yanındayız!" ifadeleri yer aldı.