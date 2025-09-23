Son Dakika | Ankara Büyükşehir'e operasyon! 13 kişi gözaltında
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) geçen sene düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hedef gösterilmişti.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da belediyenin konser etkinliklerinin ücretlerini ve ihalelerini 11 Kasım 2024'te tek tek açıklamıştı.
Mansur Yavaş Ebru Gündeş'e ne kadar para verildiğini açıkladı
Geçen sene de konser tartışması sürerken soruşturma başlatılmıştı.
Bu soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Konser Soruşturması' kapsamında 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Savcılık İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi incelemeleri sonucunda 32 konser hizmet alımında kamu zararına yol açıldığını iddia etti.
Soruşturma kapsamında, aralarında eski daire başkanları ve şube müdürlerinin de bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski yöneticileri ile bazı özel şirketlerin sahip ve ortakları hakkında işlem başlatıldı.
Başsavcılık, şu ifadeyle gözaltı kararını duyurdu:
“Şüpheliler hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiş ve şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır.”
GÖZALTINDAKİ İSİMLER
Gözaltına alınan kişiler arasında şunlar yer alıyor:
ABB Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, ABB Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili H.E, ABB Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekilleri A.A.Ç, C.A. ve K.B, ayrıca çeşitli organizasyon firmalarının sahip ve ortakları olan O.E, S.E, K.A, S.Ç, A.A, E.D ve L.E.
Halk TV'den Sibel Mazrek'in aktardığına göre yalnızca iki aktif Ankara Büyükşehir çalışanı gözaltında. Geri kalan tüm isimler halihazırda belediyede çalışmıyor.
Savcılığın açıklaması da tam olarak şöyle:
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında;
İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154.453.221,60 TL zarara uğratıldığı tespit edilmiştir.
Soruşturma kapsamında şüpheliler; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiş ve şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır.
Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam edilmektedir.
Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.