Son Dakika | Ankara Büyükşehir'e operasyon! 13 kişi gözaltında

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) geçen sene düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hedef gösterilmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da belediyenin konser etkinliklerinin ücretlerini ve ihalelerini 11 Kasım 2024'te tek tek açıklamıştı.

Mansur Yavaş Ebru Gündeş'e ne kadar para verildiğini açıkladı

Geçen sene de konser tartışması sürerken soruşturma başlatılmıştı.

Bu soruşturma kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Konser Soruşturması' kapsamında 13 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Savcılık İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği, MASAK, Sayıştay ve bilirkişi incelemeleri sonucunda 32 konser hizmet alımında kamu zararına yol açıldığını iddia etti.

Soruşturma kapsamında, aralarında eski daire başkanları ve şube müdürlerinin de bulunduğu Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin eski yöneticileri ile bazı özel şirketlerin sahip ve ortakları hakkında işlem başlatıldı.

Başsavcılık, şu ifadeyle gözaltı kararını duyurdu:

“Şüpheliler hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23.09.2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiş ve şüphelilerin tamamı gözaltına alınmıştır.”

GÖZALTINDAKİ İSİMLER

Gözaltına alınan kişiler arasında şunlar yer alıyor:

ABB Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, ABB Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili H.E, ABB Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, ABB Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekilleri A.A.Ç, C.A. ve K.B, ayrıca çeşitli organizasyon firmalarının sahip ve ortakları olan O.E, S.E, K.A, S.Ç, A.A, E.D ve L.E.

Halk TV'den Sibel Mazrek'in aktardığına göre yalnızca iki aktif Ankara Büyükşehir çalışanı gözaltında. Geri kalan tüm isimler halihazırda belediyede çalışmıyor.

Savcılığın açıklaması da tam olarak şöyle: