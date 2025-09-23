Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Emre Laçinkaya, tartıştığı B.Ö. (31) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.