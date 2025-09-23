Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü

Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü
Yayınlanma:
Ankara'nın Altındağ ilçesinde, boşanma aşamasında olduğu eşinin sevgilisi olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Emre Laçinkaya, tartıştığı B.Ö. (31) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Feridun Çelik Mahallesi'nde yaşandı. H.Ö. (28), boşanma aşamasındaki eşi B.Ö.'nün evinin önünde beklediğini görünce sevgilisi Emre Laçinkaya'ya haber verdi. Apartmanın garajında karşılaşan ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada B.Ö., Laçinkaya'yı 6 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre Laçinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Laçinkaya'nın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kısa sürede cinayet zanlısı B.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.

6 farklı suç kaydı olduğu belirtilen şüphelinin sorgusu devam ediyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

