Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü
Olay, Feridun Çelik Mahallesi'nde yaşandı. H.Ö. (28), boşanma aşamasındaki eşi B.Ö.'nün evinin önünde beklediğini görünce sevgilisi Emre Laçinkaya'ya haber verdi. Apartmanın garajında karşılaşan ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada B.Ö., Laçinkaya'yı 6 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Emre Laçinkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Laçinkaya'nın cansız bedeni, otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kısa sürede cinayet zanlısı B.Ö.'yü yakalayarak gözaltına aldı.
6 farklı suç kaydı olduğu belirtilen şüphelinin sorgusu devam ediyor.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ocakta unutulan yemek yangına yol açtı
Diyarbakır'da kamyonet faciası: 2 yaşındaki Meryem hayatını kaybetti
Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)