Böcek ailesi soruşturmasında belge skandalı! "Tahtakurusu için ilaçladık" demişlerdi

Fatih’te bulunan "Harbour Suites Old City" otelinde konaklayan gurbetçi Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmada hem adli süreçte hem de delil dosyasında önemli gelişmeler yaşandı.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ: OTEL SAHİBİ VE ÇALIŞANI YAKALANDI

Soruşturma kapsamında ilk etapta gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklanmış, otel sahibi H.O. ve otel çalışanı R.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ancak savcılığın ve ailenin avukatlarının karara itirazı üzerine Sulh Ceza Hakimliği dosyayı yeniden inceledi. İtirazı haklı bulan hakimlik, otel sahibi H.O. ve otel çalışanı R.B. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından harekete geçen ekipler, iki şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Son dakika | Böcek ailesi soruşturmasında otel sahibi ve çalışanı yakalandı

İLAÇLAMA BELGESİNDEKİ BÜYÜK ÇELİŞKİ

Gazeteci Dilek Yamandemir'in aktardığı bilgilere göre olayın merkezindeki "zehirli ilaçlama" iddiasını güçlendiren ve soruşturma dosyasına giren 14 Kasım tarihli servis raporu ise büyük bir çelişkiyi gözler önüne serdi.

Olayın hemen ardından yapılan savunmalarda, oteldeki yoğun ilaçlamanın "tahtakurusu istilası" nedeniyle yapıldığı iddia edilmişti. Ancak DSS İlaçlama firması tarafından düzenlenen belgede şu detaylar dikkat çekti:

Belgenin "Aktivite Türü" bölümünde "Hamam Böceği, Karınca, Güve, Sinek Türleri" ve hatta otel odası için nadir görülen "Akrep" kutucuğu dahi işaretlenmişken, mücadelenin asıl sebebi olduğu söylenen "Tahtakurusu" seçeneği boş bırakıldı.

Belgede matbu olarak yer alan standart ilaçların hiçbiri işaretlenmezken, elle "Rolex" ve "Alka SC" ibarelerinin yazıldığı görüldü.

FİRMA YETKİSİZ PERSONEL SERTİFİKASIZ

Soruşturmada ortaya çıkan bir diğer skandal ise ilaçlamayı yapan firmanın yetkinliği oldu. Otele işlem yapan DSS İlaçlama şirketinin bu tür faaliyetler için gerekli izinlere sahip olmadığı, ilaçlamayı fiilen gerçekleştiren personelin ise herhangi bir sertifikasının bulunmadığı belirlendi. Otel sahibi H.O.'nun, yetkisiz ve kaydı bulunmayan bir şirkete işlem yaptırarak "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı" tespit edildi.

Böcek ailesinin ölümündeki şüpheli şirketin sicili kabarık! Önce 'özel formülü' sildiler sonra siteyi kapattılar

DEHŞET ANLARI KAMERADA: AİLE KİLİTLİ KALDI

İhmaller zinciri sadece ilaçlamayla sınırlı kalmadı. Zehirlenme belirtileri gösteren ailenin yardım çağırmak için odalarından çıktığı, ancak otelin dış kapısının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamadığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika | Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı

Otel çalışanı R.B.'nin ifadesinde, "Yemek yemek için dışarı çıktım, bu esnada kapıyı kilitledim" dediği öğrenildi. Ailenin ambulansa ulaşmaya çalıştığı o kritik dakikalarda kapalı kapılar ardında mahsur kalması, yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi.