Böcek ailesi soruşturmasında belge skandalı! "Tahtakurusu için ilaçladık" demişlerdi

Böcek ailesi soruşturmasında belge skandalı! "Tahtakurusu için ilaçladık" demişlerdi
Yayınlanma:
İstanbul Fatih’te Almanya’dan gelen 4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesine neden olan olayda soruşturma derinleşiyor. Olayın "zehirlenme" boyutuna dair skandal bir belge ortaya çıkarken, daha önce adli kontrolle serbest bırakılan otel sahibi ve çalışanı hakkında yapılan itiraz sonucu yeniden yakalama kararı çıkartıldı ve şüpheliler gözaltına alındı.

Fatih’te bulunan "Harbour Suites Old City" otelinde konaklayan gurbetçi Böcek ailesinin ölümüyle ilgili soruşturmada hem adli süreçte hem de delil dosyasında önemli gelişmeler yaşandı.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ: OTEL SAHİBİ VE ÇALIŞANI YAKALANDI

Soruşturma kapsamında ilk etapta gözaltına alınan 7 kişiden 4’ü tutuklanmış, otel sahibi H.O. ve otel çalışanı R.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Ancak savcılığın ve ailenin avukatlarının karara itirazı üzerine Sulh Ceza Hakimliği dosyayı yeniden inceledi. İtirazı haklı bulan hakimlik, otel sahibi H.O. ve otel çalışanı R.B. hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı. Kararın ardından harekete geçen ekipler, iki şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı.

Son dakika | Böcek ailesi soruşturmasında otel sahibi ve çalışanı yakalandıSon dakika | Böcek ailesi soruşturmasında otel sahibi ve çalışanı yakalandı

İLAÇLAMA BELGESİNDEKİ BÜYÜK ÇELİŞKİ

Gazeteci Dilek Yamandemir'in aktardığı bilgilere göre olayın merkezindeki "zehirli ilaçlama" iddiasını güçlendiren ve soruşturma dosyasına giren 14 Kasım tarihli servis raporu ise büyük bir çelişkiyi gözler önüne serdi.

Olayın hemen ardından yapılan savunmalarda, oteldeki yoğun ilaçlamanın "tahtakurusu istilası" nedeniyle yapıldığı iddia edilmişti. Ancak DSS İlaçlama firması tarafından düzenlenen belgede şu detaylar dikkat çekti:

  • Belgenin "Aktivite Türü" bölümünde "Hamam Böceği, Karınca, Güve, Sinek Türleri" ve hatta otel odası için nadir görülen "Akrep" kutucuğu dahi işaretlenmişken, mücadelenin asıl sebebi olduğu söylenen "Tahtakurusu" seçeneği boş bırakıldı.
  • Belgede matbu olarak yer alan standart ilaçların hiçbiri işaretlenmezken, elle "Rolex" ve "Alka SC" ibarelerinin yazıldığı görüldü.

g6r5hkqxuaaproh.jpg

FİRMA YETKİSİZ PERSONEL SERTİFİKASIZ

Soruşturmada ortaya çıkan bir diğer skandal ise ilaçlamayı yapan firmanın yetkinliği oldu. Otele işlem yapan DSS İlaçlama şirketinin bu tür faaliyetler için gerekli izinlere sahip olmadığı, ilaçlamayı fiilen gerçekleştiren personelin ise herhangi bir sertifikasının bulunmadığı belirlendi. Otel sahibi H.O.'nun, yetkisiz ve kaydı bulunmayan bir şirkete işlem yaptırarak "dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davrandığı" tespit edildi.

Böcek ailesinin ölümündeki şüpheli şirketin sicili kabarık! Önce 'özel formülü' sildiler sonra siteyi kapattılarBöcek ailesinin ölümündeki şüpheli şirketin sicili kabarık! Önce 'özel formülü' sildiler sonra siteyi kapattılar

DEHŞET ANLARI KAMERADA: AİLE KİLİTLİ KALDI

İhmaller zinciri sadece ilaçlamayla sınırlı kalmadı. Zehirlenme belirtileri gösteren ailenin yardım çağırmak için odalarından çıktığı, ancak otelin dış kapısının kilitli olması nedeniyle dışarı çıkamadığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika | Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktıSon dakika | Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı

Otel çalışanı R.B.'nin ifadesinde, "Yemek yemek için dışarı çıktım, bu esnada kapıyı kilitledim" dediği öğrenildi. Ailenin ambulansa ulaşmaya çalıştığı o kritik dakikalarda kapalı kapılar ardında mahsur kalması, yaşanan facianın boyutunu gözler önüne serdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Konser biletleri saniyeler içinde tükenmişti: Tarkan’dan flaş karar
Skandalı skandalla örttüler: Bakanlık 6 ton mandalinayı plastik kasalarla toprağa gömdü
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Mansur Yavaş çılgın projesini duyurdu: Başkentte ulaşım ücretsiz olacak
Meteoroloji açıkladı: İstanbul'da 10 derece birden düşecek!
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Murat Ülker'den Acun Ilıcalı'ya Fenerbahçe sürprizi
Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
  Bir “evet”le borçlu olabilirsiniz:
Telefon dolandırıcılığına karşı uzmandan net uyarı: “Evet” demeyin!
Uzman isim açık açık uyardı: Fay 2 bin yıldır kırılmıyor diyerek o ili işaret etti
Alperen Şengün: Milli içkimizdir sertsen sek içersin! ABD'de "double double" Türkiye'de "duble duble"
Kar yağacak yeri de açıkladı: İstanbullular bu tarihe dikkat! Soğuk ve yağış geliyor
Türkiye
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Üvey kızına dışkı yedirmişti! Şimdi de ölen üvey oğlu için yeniden yargılanacak
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Meteoroloji uzmanı il il açıkladı! Tarih de verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!
Aracın yakıt deposundan kilolarca uyuşturucu çıktı!