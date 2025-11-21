Son dakika | Böcek ailesi soruşturmasında otel sahibi ve çalışanı yakalandı

Son dakika haberi... Böcek ailesi ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada adli kontrol şartıyla serbest bırakılan otel sahibi ve çalışanı yakalandı.

Almanya'dan gelen Böcek ailesinin 2 çocuklar dahil tüm fertlerinin zehirlenerek hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada yeni gelişme. Soruşturmanın başında otel sahibi ve çalışanı adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı.

İKİSİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Hakkında ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan Otel sahibi H.O. İle otel çalışanı R.B. Hakkındaki karara itiraz edildi. Sulh Ceza Hakimliğince hem otel sahibi hem de otel çalışanı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

YAKALANDILAR

Adli kontrol verilmelerinin ardından haklarında yeniden çıkarılan yakalama kararının ardından hem otel sahibi hem de çalışanı yakalandı.

AİLENİN OTELDE KİLİTLİ KALDIĞI ANLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Böcek ailesinin otele ambulans çağırıp odalarında aşağı indiklerinde, içeride kilitli kaldıkları anlar güvenlik kameralarına yansımıştı. Otel çalışanın verdiği ifadede yemek yemek için dışarı çıktığı bu esnada da kapıyı kilitlediği bilgileri yer almıştı.

NE OLMUŞTU?

Türkiye'yi sarsan Böcek ailesi soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı hakkında tutuklama kararı verilmişti. Mahkeme 4 kişinin tutuklanmasına karar verirken otel sahibi H.O., otel çalışanı R.B. ve simitçi hakkında adli kontrol kararı vermişti.

Ancak daha sonra otel çalışanı ve sahibi hakkındaki adli kontrol kararına itiraz edilmiş, dün akşam saatlerinde iki isim hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı.

Soruşturma devam ederken, otele ilaçlama yapan DSS isimli ilaçlama şirketinin izinsiz faaliyet gösterdiği ve ilaçlama yapan çalışanın da sertifikasının olmadığı ortaya çıkmıştı.

Otel sahibinin, yetkisiz ve sertifika kaydı bulunmayan DSS isimli şirkete ilaçlama yaptırarak dikkat ve özen yükümlülüğüne uymadığı tespit edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

