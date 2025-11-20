Son dakika | Böcek ailesi soruşturmasında yakalama kararı!

Almanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen Fatih'te kaldıkları otelde rahatsızlanıp hayatını kaybeden 4 kişilin böcek ailesi soruşturmasında gözaltına alınan 7 kişiden 6'ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 4'ü hakkında tutuklama kararı verilirken, otel sahibi H.O., ve otel çalışanı R.B. ve Simitçi M.K., hakkın adli kontrol ile serbest bırakılmıştı.

Son dakika | Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı

KARAR İTİRAZ EDİLDİ: YAKALAMA KARARI ÇIKTI

Hakkında Ev hapsi ve yurtdışına çıkış yasağı uygulanan Otel sahibi H.O. İle otel çalışanı R.B. Hakkındaki karara itiraz edildi. Sulh Ceza Hakimliğince hem otel sahibi hem de otel çalışanı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Soruşturma devam ederken, otele ilaçlama yapan DSS isimli ilaçlama şirketinin izinsiz faaliyet gösterdiği ve ilaçlama yapan çalışanın da sertifikasının olmadığı ortaya çıkmıştı.

Otel sahibinin, yetkisiz ve sertifika kaydı bulunmayan DSS isimli şirkete ilaçlama yaptırarak dikkat ve özen yükümlülüğüne uymadığı tespit edildi.