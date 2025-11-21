Böcek ailesinin ölümündeki şüpheli şirketin sicili kabarık! Önce 'özel formülü' sildiler sonra siteyi kapattılar

Almanya’dan İstanbul’a tatil için gelen Servet Böcek ve ailesinin hayatını kaybetmesinde ‘kimyasal zehirlenme’ şüphesi, ön Adli Tıp Kurumu’nun açıklamasıyla öne çıkmıştı. Bu zehirlenmenin baş şüphelisi olarak da ailenin Fatih’te kaldığı oteldeki tahtakurusu ilaçlaması görülüyor. Otelin 101 numaralı odasında 11 Kasım’da saat 16.00’da ilaçlama yapılmış, üst kattaki odada kalan aile de o gece rahatsızlanarak hastaneye başvurmuştu.

"ÖZEL FORMÜL" İDDİASI KALDIRILDI SONRA SİTE KAPATILDI

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre oteldeki ilaçlamayı yapan şirketin sahibi Zeki Kışı, ifadesinde ilaçlamada ‘ROK ve Alfasc’ adlı iki ilacı kullandıklarını söyledi. Bu ilaçlar piyasada kolayca bulunabilen ve yüksek riskli olmayan ilaçlar. Ancak Zeki Kışı’nın ‘DSS İlaçlama adlı’ şirketinin web sitesinde kullandıkları ilacı ‘Başka yerde bulamazsınız, özel formüllü’ diye tanıtılıyordu. Web sitesindeki bu bölüm önceki gün siteden kaldırıldı. Dün ise web sitesi tamamen kapatıldı. Bunun bir ‘delil karartma’ olup olmadığını savcılık değerlendirecek.

"ÜST KOMŞUNUN ÇOCUĞU ZEHİRLENDİ ACİLE GİTTİ"

Şirkete dair Google’daki yorumlar ise halen duruyor. Yaklaşık 700 yorum var. Bu yorumlardan birinde daha önce evini ilaçlatan bir müşterinin şöyle bir yorumu var:

“Bu firma 3 ay önce Esenler’deki evimize tahtakurusu ilaçlaması yaptı. Üst komşunun çocuğu zehirlendi, acile gitti. Siz de insanları zehirlenmesini isterseniz bu firmaya ilaçlama yaptırın. Güvenilmez bir firma. Ayrıca belgeleri bile yok.”

Şirket bu yoruma tazminat davası açacakları uyarısını yaparak tehditvari bir biçimde “Yorumu derhal kaldırmanız faydanıza olur” cevabını vermiş. Bir başka yorumda da yine ilaçlama için bu şirketi arayan bir müşterinin “İlaçlama için hangi ürünü kullandıklarını sordum çünkü kaliteli hizmet alıp almayacağımı bilmek istedim. Ancak sanki devlet sırrıymış gibi ‘Veremeyiz, ticari sır’ cevabı verdiler” ifadeleri var.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA 8 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Almanya'dan 9 Kasım'da İstanbul'a gelen ve Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet ve Masal, mide bulantısı ve kusma şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınan anne 14 Kasım, baba da 17 Kasım'da vefat etmişti.

Ailenin kaldığı otelde konaklayan 2 turist de bulantı ve kusma şikayetiyle aynı hastanede tedavi altına alınmıştı. Aynı odada konaklayan ve refakatçi olarak hastaların yanında bulunan üçüncü kişi, kalp atış hızının düşük olması nedeniyle tetkik amaçlı hastaneye yatırılmıştı.

Soruşturma kapsamında polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından otel mühürlenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alınmıştı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen midyeci Y.D, lokumcu F.T, kokoreççi E.E. ile kafe işletmecisi F.M.O. tutuklanmıştı.

Öte yandan ilaçlama şirketinin sahibi Zeki Kışı, şirketin çalışanları S.K. ve D.C. ile otel çalışanı M.M.U.D.C'nin tutuklanmasına karar verilmişti.

Sulh ceza hakimliği, otelin sahibi şüpheli H.O. hakkında "yurt dışı çıkış yasağı" ve "konutunu terk etmeme", otel çalışanı R.B. ile simitçi M.K. hakkında ise diğer adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına hükmetti.

ŞİRKET SAHİBİ: "BENİM KUSURUM YOK SERTİFİKAM DA YOK"

İlaçlama firması sahibi Zeki Kışı, savcılık ifadesinde şu beyanlarda bulunmuştu: