Otelde ilaçlama yapan kişinin görüntüsü ortaya çıktı! Böcek ailesi faciası soruşturuluyor

Yayınlanma:
Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen ve Fatih'te zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybeden Böcek ailesinin ölümüne ilişkin soruşturmada 8 kişi tutuklandı. Olayla ilgili ilaçlama yapan şirket çalışanının otele giriş görüntüleri ortaya çıktı.

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen Böcek ailesinin 4 üyesinin, Fatih'te kaldıkları otelde zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybetmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Soruşturma devam ederken ölümlere neden olduğu gerekçesiyle şüphelenilen ilaçlama şirketi de soruşturmanın odağında. Bu kapsamda ilaçlama yapan kişinin otele giriş görüntüleri ortaya çıktı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olayla ilgili olarak, ilaçlama şirketi çalışanı Doğan C.'nin 11 Kasım'da ilaçlama yapmak için otele giriş-çıkış yaptığı anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde şüphelinin otele girip çıktığı görülüyor.

Böcek ailesinin zehirlenmesinde korkunç detay: Nazilerin gaz odalarında kullandığı kimyasalı kullanmışlarBöcek ailesinin zehirlenmesinde korkunç detay: Nazilerin gaz odalarında kullandığı kimyasalı kullanmışlar

SERTİFİKAM YOK İTİRAFI

Otelde ilaçlama yapan Doğan C., sorgusunda "İlaçlama işlemine ilişkin herhangi bir sertifikam yok. İşe yeni başladığım dönemde bana işi öğreten kişi sertifikaya gerek olmadığını söyledi" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktıSon dakika | Böcek ailesinin otelde kilitli kaldığı anlar ortaya çıktı

8 KİŞİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 8 şüpheli tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otel sahibi Hakan O. ve otel çalışanı R.B. hakkında ise Sulh Ceza Hakimliği tarafından yakalama kararı çıkarıldı.

