Bingöl'de vahşet: Üç ayı çöplükte kurşunlandı!

Bingöl Kiğı'daki katı atık depolama tesisinde, yiyecek bulmak amacıyla geldikleri değerlendirilen 3 bozayı ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Ayıların baş ve sırt bölgelerinde kurşun izleri bulunduğu belirtildi.

Ayıları görüntüleyen Kiğı Online Bilim Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği Başkanı Cüneyt Cici, yaban hayvanlarının uzun süredir çöplük alanına geldiğini belirterek, "Burada, doğal yaşamın bir parçası olarak birçok yaban hayvanı yaşıyor. Buradaki ayılar sürekli bu alandan besleniyor. Akşamları da insanlar, hayvanlara zarar vermeden onları izlemeye ve görmeye geliyordu. Son zamanlarda buradaki hayvanların öldürüldüğüne dair söylemler kulağımıza geliyordu ancak buna ihtimal vermemiştik. Ne yazık ki bugün 3 ayının kurşunlanarak öldürüldüğünü gördük. Şu anda bu hayvanlar çöplükte bu şekilde duruyor. Başlarından ve sırtlarından kurşunlandıkları açıkça görülüyor" dedi.

"OLAYIN ARAŞTIRILMASINI İSTİYORUZ"

Olayı bilinçli bir şekilde yapıldığını ifade eden Cici, "Burası doğaya ve hayvanlara büyük saygı duyulan bir coğrafya. Ancak dağlarımızdaki dağ keçilerinin, çöplükteki ayıların bu şekilde acımasızca vurularak öldürülmesini kabul etmiyoruz. Burada fotokapanlar vardı. Olayın derhal araştırılmasını ve bunu yapanların mutlaka tespit edilerek cezalandırılmasını istiyoruz. Çünkü bu bölgeye giriş ve çıkışın sağlandığı tek bir yol var. Bu yol da çevreden rahatlıkla görülüp izlenebiliyor. Ayrıca burada silah seslerinin duyulmaması neredeyse imkansız. Bu olayın bilinçli bir şekilde gerçekleştirildiğini düşünüyoruz. Yetkililerden konunun derhal araştırılmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)