Bayramın ilk günü 3 yaşındaki oğlunu katletti: Cani baba tutuklandı

Hatay’ın Yayladağı ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Muhammet Emin Torluk, 3 yaşındaki oğlu Poyraz Yetkin Torluk'u boğdu. Gözaltına alınan şüpheli, tutuklandı.

Bayramın ilk günü 3 yaşındaki oğlunu katletti: Cani baba tutuklandı
Olay, dün Çamaltı Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. Eşiyle boşanma aşamasında olan Muhammet Emin Torluk, bilinmeyen nedenle oğlu Poyraz Yetkin Torluk'u boğdu.

Şüpheli, olayın ardından Köşrelik Mahallesi'ndeki babasının yanına gitti. Madde bağımlısı olduğu öne sürülen oğlunun hareketlerinden şüphelenen baba, torununun nerede olduğunu sorduğunda yanıt alamayınca Yayladağı İlçe Emniyet Amirliği’ne bildirdi.

Muhammet Emin Torluk'un evine giden polis ekipleri, Poyraz Yetkin Torluk'un cansız bedeniyle karşılaştı.

CANİ BABA TUTUKLANDI

Polis, bu sırada kaçmaya çalışan Torluk'u gözaltına aldı. Poyraz'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Emin Torluk ise çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Öte yandan, bir belediye kuruluşunda işçi olarak çalışan Torluk'un boşanma aşamasındaki eşinin kısa süre önce İstanbul'a gittiği, Poyraz Yetkin’e ise babası Muhammet Emin Torluk'un ailesinin baktığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (DHA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
