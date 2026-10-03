Alper Ulusoy ifadesinde tek tek isim saydı! "İlişkileri, banka hesapları araştırılsın"

Merkez Hakem Kurulu (MHK) skandalında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Eski hakem Alper Ulusoy'un ifadesi ortaya çıktı. Alper Ulusoy'un ifade tutanaklarına yansıyan sözlerinde MHK'nın geçmiş dönemde aldığı kararlarla ilgili çeşitli iddialar ve sorular gündeme geldi.

Ulusoy, MHK ve Ferhat Gündoğdu'ya dair pek çok iddiada bulunurken MHK'ya yakın basın mensupları ve spor yorumcularının kendi üzerinden kasıtlı baskı kurduğunu söyledi.

"MHK'YA YAKIN GAZETECİLER ÜZERİMDE BASKI KURDU"

Ulusoy ifadesinde şunları söyledi:

"Merkez Hakem Kurulu’nun başındaki kişilerle olan ilişkilerimden de bahsetmek istiyorum. Tahkim Kurulu kararı sonrasında hakemlik hayatıma geri döndükten sonra sistematik olarak sürekli şahsıma mesnetsiz ithamlarda bulunan o dönemki Merkez Hakem Kurulu ile yakın arkadaşlık ilişkisi içerisinde olduklarını öğrendiğim basın mensuplarının da hakkımdaki algı manipülasyonu üstlendikleri kanaatindeyim.

İSİMLERİNİ VERDİ

Bu şahıslar hiçbir zaman benimle iletişime geçip bilgilerin doğruluklarını teyit etmeden mesnetsiz ve gerçek dışı haberler yaptılar. O tarihte A Spor’da yayın yapan Erman Toroğlu, TRT’de yayın yapan Barış Yurduseven, Bünyamin Gezer ve Ali Fuat Duatepe isimli gazeteciler sürekli olarak şahsıma karşı mesnetsiz ithamlarda bulundular. Bu kişiler şahsım hedef olurken aynı zamanda adı geçen MHK’nda bulunan şahıslar için de her zaman olumlu ifadeler kullanmışlardır.

"BASINDAKİ KİŞİLERLE İLİŞKİLERİ İNCELENSİN"

Basında yakın ilişkide bulundukları bu şahısların da banka hesapları dahil soruşturulmasını, MHK ile aralarındaki maddi-manevi çıkarların tespit edilmesini, yurt dışından kendilerine maddi çıkar sağlayacak şekilde uygun fiyatlı gayrimenkul alıp almadıklarının, ayrıca şahsımla ilgili bir belgeleri mevcut ise kanıtlamalarını talep ediyorum"

FERHAT GÜNDOĞDU İDDİALARI

Alper Ulusoy, direkt MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'ya dair de iddialarda bulundu. Ulusoy ifadesinde Gündoğdu'nun adını vererek şunları sordu:

"Bazı kulüpler Ferhat Gündoğdu’dan önceki MHK Başkanı Serdar Tatlı’dan da bazı hakemlerin kadro dışı bırakılması istemiş midir? Serdar Tatlı neden istifa etmiştir? Acaba kulüplerin hukuksuz isteklerini geri çevirdiği için mi istifa etmiştir? Yerine hiçbir hakemlik başarısı olmayan Ferhat Gündoğdu kimlerin isteği ile MHK Başkanı yapılmıştır? 1 yıl önce TV’de Ferhat Gündoğdu’dan özür dileyen Süper Lig kulübü Başkanı neden 1 yıl sonra Ferhat Gündoğdu için 'görevden gitmelidir, şahsi meseledir' demiştir? Acaba yalan yanlış belgelerle kulüpleri kandırmakta ya da uygunsuz vaatler mi vermektedir?

"FERHAT GÜNDOĞDU, AHMET ŞAHİN VE YUNUS YILDIRIM'DAN ŞİKAYETÇİYİM"

Beni ve birçok hakemi Türkiye Futbol Federasyonu Kanunu, Statü ve Talimatlarına aykırı olarak kadro dışı bırakan, görevini açıkça kötüye kullanan, basın yapılanması ile şahsıma ve istemedikleri hakemlere mesnetsiz ithamlarda bulunulmasını sağlayan Ferhat Gündoğdu, Ahmet Şahin, Yunus Yıldırım ve tespit edilecek diğer kişilerden şikayetçiyim cezalandırılmalarını talep ediyorum"