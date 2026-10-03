Kerem Ersoy'un ifadesi ortaya çıktı: Hakemler dosyasında çarpıcı detaylar!

Türk futbolunda hakemlik sistemine ilişkin yürütülen soruşturmada yeni ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü "Hakemler Dosyası" kapsamında FIFA kokartlı yardımcı hakem Kerem Ersoy'un savcılığa verdiği ifade dosyaya girdi.

Ersoy'un beyanlarında, kendisine uzun süre maç görevi verilmemesi ve MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin dikkat çeken iddialar yer aldı.

Soruşturma dosyasındaki dijital materyallerde ise ikili arasındaki görüşmeye ait olduğu belirtilen bir ses kaydı da bulunuyor.

"HAKEMLİĞİNİ BİTİRME AŞAMASINDAYIM"

Kerem Ersoy, ifadesinde geçtiğimiz sezonun şubat ayından itibaren gerekçe gösterilmeden maç görevi alamadığını öne sürdü.

Riva'da Ferhat Gündoğdu ile yaptığı yaklaşık 20 dakikalık görüşmede kendisine yönelik sert ifadeler kullanıldığını belirten Ersoy, Gündoğdu'nun hakemlik kariyerinin sona erdirilebileceği yönünde sözler söylediğini iddia etti.

Soruşturma dosyasına yansıyan ses kaydında da Gündoğdu'nun Ersoy'a, "Ben senin hakemliğini bitirmekle bitirmemek arasında ramaktayım", "Sana son şans veriyorum" ve "Hakemliğinden olacaksın" şeklinde ifadeler kullandığı aktarılıyor.

Ersoy ise kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ve somut bir kanıt gösterilmesini istediğini ifade etti.

TRABZONSPOR-BODRUMSPOR MAÇI DETAYI

Ersoy, görüşmenin ardından Türkiye Kupası'nda oynanan Trabzonspor-Bodrumspor karşılaşmasına atandığını belirtti.

Bu görevlendirmenin kendisi üzerinde baskı oluşturduğunu savunan tecrübeli yardımcı hakem, maçta yapabileceği olası bir hatanın kariyerine yönelik yeni bir sürecin başlangıcı olabileceği endişesi taşıdığını dile getirdi.

UEFA FİNALİ DE İFADEDE YER ALDI

Kerem Ersoy, UEFA Konferans Ligi Finali'ne rezerv yardımcı hakem olarak atanmasının ardından kendisine yönelik tutumun daha da sertleştiğini iddia etti.

Ersoy, UEFA tarafından ismen yapılan görevlendirmenin kişisel bağlantılarla açıklanmasının doğru olmadığını savunarak, uluslararası bir finalde görev almasının kendi çabasıyla gerçekleştirildiği yönündeki değerlendirmelere karşı çıktı.

GÜNDOĞDU'NUN SAVUNMASI DA DOSYADA

Öte yandan Ferhat Gündoğdu, Kerem Ersoy'la yaptığı görüşmeye ilişkin suçlamaları kabul etmedi. Gündoğdu, mahkemedeki ifadesinde Ersoy'u tehdit etmediğini, kendisine "bir abisi olarak nasihatte bulunduğunu" savundu.

Gündoğdu ayrıca ses kaydının telefonunda bulunduğunun farkında olmadığını ve kayıt kendisine gösterildiğinde görüşmeyi hatırlamadığını söyledi.

Soruşturma kapsamında Ersoy'un beyanları, ses kaydı ve diğer dijital materyallerin incelemesi sürerken, hakem atamaları ile MHK yönetimi arasındaki ilişkiye yönelik iddialar da dosyanın önemli başlıkları arasında bulunuyor.