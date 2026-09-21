Akran zorbalığına adli kontrol!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Maltepe'de bir lise öğrencisinin 3 öğrenci tarafından darbedildiği görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Emniyetten yapılan açıklamada, bazı sosyal medya platformlarında "Maltepe'de 9. sınıf öğrencisi bir kız çocuğu, bir grup kız öğrenci tarafından darbedildi" başlığıyla paylaşılan görüntülerle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "13 Eylül 2025 tarihinde Maltepe ilçesinde bulunan bir lisede, yaşı küçük bir şahsın aynı okulda eğitim gören yaşı küçük 3 şahıs tarafından darbedildiği ve bu anların kamera ile kayıt altına alındığı belirlenmiş, şahıslar yakalanmıştır. Konu ile ilgili yakalanan şahıslar hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından 14 Eylül 2025 tarihinde sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol hükümleri uygulanmıştır" ifadelerine yer verildi.

AKRAN ZORBALIĞINA UĞRAYAN KIZIN ANNESİ KONUŞTU

Öte yandan, akran zorbalığına uğrayan kızın annesi Birsel Seyrek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kızı A.Ö'nün başka sınıftaki kızlar tarafından darbedildiğini, o anları videoya çektiklerini, bu durumun 3 gün boyunca sürdüğünü ve görüntüleri de sayfalarında paylaştıklarını söyledi.

Olaydan görüntüler aracılığıyla haberdar olduğunu dile getiren Seyrek, "Bu olayı öğrendiğimde kızlardan biriyle iletişime geçtim ama başarılı olmadı karşımdaki kişi küfür, hakaret edince. Beni dinlemeyip suratıma telefonu kapattı. Ben de aynı şekilde sesli mesaj attım ona. Ondan sonra süreç başladı" diye konuştu.

ANNESİ HAKKINDA DA HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Seyrek, olayın ardından kendisi hakkında da hukuki süreç başlatıldığını belirterek, "Bizim davamız görülmeden onlar nasıl şikayetçi oldular, nasıl davaları açıldı hiç bilmiyorum. Sonrasında bilmediğim bir davanın içerisindeyim. Hiç davaya gitmedim, ne olduğunu bilmiyorum. 45 bin liralık bir icra, yani avukatlık parasını bize ödetmeye çalışıyorlar. Ayrıca ödemediğimiz için şu an 62 bin lira ve dosya masrafı derken 65 bin lirayı geçmiş durumda" ifadelerini kullandı.

Banka hesaplarına bloke konulduğunu ifade eden Seyrek, hakkında başka bir yaptırım sürecinin de bulunduğunu, ancak bunun içeriğini henüz bilmediğini söyledi. (AA)