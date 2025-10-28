6.1'lik depremin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı!

Balıkesir merkezli 6.1 büyüklüğündeki deprem İstanbul, İzmir Bursa ve Kocaeli'de hissedildi. Depremin boyutu ve yıktığı evler gün ağarınca ortaya çıktı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde saat 22.48’de merkez üssü Sındırgı olan 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 5.9 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli gibi çevre illerde de güçlü şekilde hissedildi.

1.png

6.png

7.png

19 KİŞİ YARALANDI, 4’Ü TABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı, deprem sırasında “atlama ve düşme” gibi sebeplerle yaralanan 19 kişi bulunduğunu açıkladı. Yaralılardan 4’ünün hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği bildirildi.

2.png

YERLİKAYA: OKULLAR TATİL, 25 YAPI HASARLI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, deprem sonrası yaptığı açıklamada cami, okul ve spor salonlarının vatandaşlara barınma amacıyla açık tutulduğunu duyurdu.

3.png

Yerlikaya ayrıca, kent genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini, toplamda 25 yapıda hasar tespit edildiğini ve 504 ihbar alındığını belirtti.

60’A YAKIN ARTÇI SARSINTI KAYDEDİLDİ

Depremin ardından bölgede 60’a yakın artçı sarsıntı meydana geldi. Tedirgin olan vatandaşlar geceyi sokaklarda ve araçlarında geçirdi.

4.png

BİR DE SAĞANAK VURDU

Balıkesir merkezli depremin ardından bölgede sağanak yağışı etkili oldu. Bölgede çalışmalarına devam eden ekipler, şiddeti giderek artan sağanak altında çalışmakta zorlandı.

5.png

HASARIN BOYUTU GÜN AĞARINCA ORTAYA ÇIKTI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte Sındırgı ilçe merkezindeki hasar gün yüzüne çıktı. Bazı binaların tamamen yıkıldığı, bazılarında ise ağır hasar oluştuğu tespit edildi.

1.png

2.png

3.png

4.png

5.png

6.png

7.png

8.png

9.png

10.png

11.png

12.png

13.png

AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre Sındırgı merkezli depremler yaşanmaya devam ediyor.

Kaynak:AA / DHA / ANKA

