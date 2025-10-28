Balıkesir 6,1'le sallandı! Depremin ardından uzmanlardan uyarılar

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde gece saatlerinde 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevredeki birçok ilden de hissedilen depremin ardından yıkılan binaların olduğu bildirildi. Yıkılan binaların bölgede önceden yaşanan depremlerin ardından hasar görüdüğü tespit edilen ve boşaltılan binalar olduğu belirtildi. Bu kapsamda, bilinen ölü veya yaralı da olmadığı aktarılıyor.

Öte yandan son zamanlarda yaşanan depremlerle meydana gelen Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan depremlerin ardından uzmanlar tekrardan uyarılarda bulundu. Artçı depremlerin devam etmesini beklediklerini söyleyen uzmanlar hasarlı binalardan uzak durulması için çağrı yaptı.

BTK'dan deprem sonrası iletişim hatları açıklaması

Depremin ardından değerlendirmede bulunan uzmanlar şöyle:

'ARTÇILAR 2-3 AY SÜRECEK'

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan:

"Edinilen bilgilere göre Sındırgı‘da daha önceki M6,1 depremde az orta hasar görmüş yapılardan en az 3-4 tanesi yıkılmıştır. Sındırgı‘da yapı yıkımları için eşit değer 6,2 dir. Ne var ki önceki depremde yapılar yorulduğu için yıkım eşik değeri aşağı inmiştir. Bu deprem olasılıkla sındırgı ile gelen ve kırığını kesim yerinde olmuştur artçı depremleri en az 2 ile 3 ay sürecektir. Bu depremin arkasından daha büyük bir depremin gelip gelmeyeceği konusuna söylemek bilimsel olarak mümkün değildir."

'HASARLI EVLERDEN UZAK DURUN'

Prof. Dr. Naci Görür:

"Aktaş-Sındırgı/Balklesir’de bir deprem oldu.Bu bölge bir grabenin (Gediz) K horstu. Bu horst parçalanıyor. Zaten parçalanarak üzerinde KKD grabenlerin gelişmiş olduğu horst (Gördes, Demirci, Selendi, Uşak) deprem üreterek parçalamaya devam ediyor. Hasarlı evlerden uzak durun."

Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

'ARTÇI DEPREMLER DEVAM EDECEK'

Prof. Dr. Haluk Eyidoğan: