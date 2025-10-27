Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ilçede yıkılan binaların olduğunu açıkladı. Henüz bir can kaybı veya yaralı bilgisi verilmedi. Bölgede panik yaratan depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Erdoğan Saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de… — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 27, 2025

Son Dakika | Sındırgı Belediye Başkanı Sak: İlçede yıkılan binalar var

SAHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı: