Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sındırgı Belediye Başkanı Serkan Sak ilçede yıkılan binaların olduğunu açıkladı. Henüz bir can kaybı veya yaralı bilgisi verilmedi. Bölgede panik yaratan depremin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden açıklama yaptı. Erdoğan Saha çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.
Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 27, 2025
AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de…
Son Dakika | Sındırgı Belediye Başkanı Sak: İlçede yıkılan binalar var
SAHA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sosyal medya platformu Twitter (X) üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerimizde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.
AFAD’ımız başta olmak üzere ilgili birimlerimiz sahada inceleme ve kontrol çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Biz de süreci yakından takip etmekteyiz.
Rabb’im ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza buyursun."