Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Sındırgı Belediye Başkanı Serdar Sak, yıkılan binaların olduğunu bildirdi. Panik yaratan depremin ardından her depremde iletişim hattında yoğunluklar yaşandı.

BTK tarafından baz istasyonlarında yoğunluk yaşandığı ancak iletişim kesintisi olmadığı açıklaması yapıldı. Kesinti olmamasına karşın BTK, hatlarda yoğunluk olmaması amacıyla iletişim için internet tabanlı uygulamalarının kullanılması önerisinde bulundu.

Son Dakika | Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul dahil birçok ilde hissedildi

'HERHANGİ BİR KESİNTİ YOK'

BTK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilgi Teknolojileri Operasyon Merkezi'nin, operatörlerimizden aldığı raporlar, bölgemizde bulunan baz istasyonlarında trafikte bir artış olmakla birlikte iletişimde herhangi bir kesinti olmadığını göstermektedir.

Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

'İNTERNET TABANLI UYGULAMALAR KULLANILMALI'