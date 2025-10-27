BTK'dan deprem sonrası iletişim hatları açıklaması

Son dakika... Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Balıkesir Sındırgı'da meydana gelen 6,1'lik depremin ardından baz istasyonlarında yoğunluk yaşandığını açıkladı. İletişim kesintisi olmadığını belirten BTK yine de internet tabanlı uygulamaların kullanılması önerisinde bulundu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Sındırgı Belediye Başkanı Serdar Sak, yıkılan binaların olduğunu bildirdi. Panik yaratan depremin ardından her depremde iletişim hattında yoğunluklar yaşandı.

BTK tarafından baz istasyonlarında yoğunluk yaşandığı ancak iletişim kesintisi olmadığı açıklaması yapıldı. Kesinti olmamasına karşın BTK, hatlarda yoğunluk olmaması amacıyla iletişim için internet tabanlı uygulamalarının kullanılması önerisinde bulundu.

'HERHANGİ BİR KESİNTİ YOK'

BTK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bilgi Teknolojileri Operasyon Merkezi'nin, operatörlerimizden aldığı raporlar, bölgemizde bulunan baz istasyonlarında trafikte bir artış olmakla birlikte iletişimde herhangi bir kesinti olmadığını göstermektedir.

'İNTERNET TABANLI UYGULAMALAR KULLANILMALI'

İletişim ihtiyacının ani artışlarında, internet tabanlı mesajlaşma uygulamalarının kullanılması iletişimin aksamaması açısından büyük önem taşımaktadır."

