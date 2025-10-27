Son Dakika | Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem! İstanbul dahil birçok ilde hissedildi

Balıkesir'de, akşam 22.48'de merkez üssü Sındırgı olan 6.1 büyüklüğünde ve 5.99 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi.

Sındırgı'da deprem sonrası hareketlenme başladı: Bakanlık açıkladı

Deprem, İstanbul, İzmir, Bursa, Tekirdağ, Balıkesir ve Kocaeli'de hissedildi.

Depremin öncesinde Iphone kullanıcılarına Balıkesir'de deprem beklendiği şeklinde bildirim geldi.

İKİNCİ DEPREM 4.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE

AFAD, 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha olduğunu açıkladı.

AFAD BÜYÜKLÜĞÜNÜ AÇIKLADI

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya söz konusu depreme ilişkin sosyal medya hesabından bir bilgilendirme mesajı paylaştı.

Yerlikaya şunları yazdı:

"Balıkesir Sındırgı’da 6,1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.

Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Ayrıntılar geliyor...