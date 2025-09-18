Sındırgı'da deprem sonrası hareketlenme başladı: Bakanlık açıkladı

Sındırgı'da deprem sonrası hareketlenme başladı: Bakanlık açıkladı
Balıkesir, 6,1 büyüklüğündeki depremle sallanmış Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı depremde çöken yapıların yerine yapılacak konut projesini duyurmuştu. Bakanlık Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde toplam 531 bağımsız bölümden oluşan afet konutları ve köy evlerinin yapımı için temel atma törenini açıkladı. TOKİ'nin üstleneceği proje ile Sındırgı'da deprem sonrası hareketlenme başladı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölgede yürüttüğü incelemelerde 729 binada bulunan toplam bin 36 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit etmişti.

Bakanlık kalıcı konutların inşasına yönelik süreci başlatırken Sındırgı ve Bigadiç ilçelerinde toplam 531 bağımsız bölümden oluşan afet konutları ve köy evleri için bugün temel atma töreni düzenleyecek.

SINDIRGI'DA DEPREM SONRASI HAREKETLENME BAŞLADI

Proje kapsamında Sındırgı ilçesi Çavdaroğlu Mahallesi'nde 135 adet TOKİ konutu, iki ilçenin köylerinde ise 385 köy evi ve 11 iş yeri inşa edilmesi planlanıyor.

sindirgida-deprem-sonrasi-hareketlenme-basladi-bakanlik-acikladi-2.jpg

Törene ilişkin paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Afetten etkilenen şehirlerimizde hiç vakit kaybetmeden işe koyuluyoruz. Depremin bir ay sonrasında Sındırgı ve Bigadiç'te 385'i köy evi, 135'i TOKİ konutu olmak üzere 531 bağımsız bölümün temelini bugün atıyoruz. Hayırlı olsun” mesajını verdi.

BAKANLIK AÇIKLADI

Ayrıca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen 250 bin Sosyal Konut Projesi kapsamında, Balıkesir Sındırgı ilçesi Çavdaroğlu Mahallesi’nde hak sahipleri için 248 sosyal konutun yapımı planlandı. Bu konutların 200’ü 2+1, 48’i ise 3+1 olarak projelendirildi.

sindirgida-deprem-sonrasi-hareketlenme-basladi-bakanlik-acikladi.jpg

Finansman Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan satış duyurusuna göre, konutlar için başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile tahsil edilecek. Aylık taksitler, yılda iki kez olmak üzere ocak ve temmuz aylarında, memur maaş artış oranına göre güncellenecek.

Yapım sürecinin TOKİ tarafından yürütülmesi planlanırken, hak sahiplerinin konutlara ilişkin bilgilendirmeleri kurum tarafından ilerleyen günlerde duyurulacak. Bakanlık, afet sonrası kalıcı konut üretimine ilişkin çalışmaların diğer illerde de benzer şekilde sürdüğünü açıkladı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

